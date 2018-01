Momo: "Es una derrota muy jodida"

Google Plus

La UD Las Palmas se enfrentó al Girona con la necesidad de empezar a sumar de tres en tres. Sin embargo, los locales le asentaron un terrible golpe a los de Paco Jémez. Los amarillos no se terminaron de ser cómodos en el campo, aunque aguantaban como podían hasta que, un fallo de desconexión desembocó en la pena máxima que convirtió Stuani.

Aunque el cuadro insular mostró una discreta mejoría, de poco sirvió. En la segunda parte llegó el tanto de Olunga y, a partir de ese momento todo fueron despropósitos para una UD que no levantaba cabeza.

Declaraciones de Momo

Momo declaró en zona mixta y aseguró que la situación es muy difícil y “nos venimos abajo con cualquier gol, nos ponemos nerviosos y damos muchas facilidades”. Además, le pidió perdón a toda la afición porque es una derrota “muy jodida, nosotros estamos mal, lo que queremos es que estén contentos y así no vamos a sacar esto adelante”.

El de Gran Canaria afirmó que no les queda otra que seguir trabajando y que un resultado positivo es lo que necesitan para empezar a sumar y cambiar la situación porque es lo que “te da confianza y esperanza”. Sin embargo, no “encontramos la tecla”, aunque dice que intentan hacerlo de la mejor manera posible.

Respecto a Jémez y revertir la situación, asevera que vino para ayudarlos, “apoyarse en nosotros y nosotros en él para sacar esto”. Asimismo, habla de que aún queda media temporada y es muy difícil, pero “nosotros vamos a seguir trabajando y él también para darle la vuelta a esto".

Declaraciones de Borja García

Borja García, autor del tercer tanto del Girona, atendió a los medios para valorar el encuentro. Recalcó el buen trabajo que lleva haciendo el equipo durante toda la temporada y cree que “hoy hemos hecho un partido muy serio”.

Además, dice que sabían que era un encuentro importante porque era frente a un “rival dolido, que venían de una mala dinámica y eso lo hacía más peligrosa”. Afirmó que estuvieron concentrados durante los 90 minutos y el resultado les da confianza.

Sin embargo, no se confían y asegura que no tienen ninguna tranquilidad porque han vivido la dificultad de la competición. Sobre todo, en el inicio de la temporada: “Sabíamos que estábamos haciendo un trabajo muy bueno, pero no acompañaban los resultados”. En el Girona saben que queda una segunda vuelta completa y tienen que seguir luchando batalla tras batalla.