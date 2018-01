La afición, más junta que nunca

Movilización de la hinchada amarilla // Federación de Peñas de la UD Las Palmas

Ha llegado la hora, no se puede aplazar a la jornada que viene, ni lamentarse por las anteriores. Comienza la segunda vuelta, la que decidirá si la UD Las Palmas es equipo de Segunda División A, o sigue en LaLiga, a donde costó tanto sufrimiento ascender, en el lugar que durante año y medio se ha sido noticia por la forma de jugar, en el sitio que le corresponde a su afición.



Como el choque es transcendental, por parte del Club se han bajado los precios para que el Estadio de Gran Canaria vuelva a ser esa bombonera que era de antaño, cuando 25.000 espectadores no dejaban de alentar, en ocasiones especiales 32.000 pero con una clara semejanza, ayudar al equipo de su tierra, de su vida, de sus abuelos, padres, hijos y nietos.

Desde la Federación de Peñas de la UD Las Palmas y la hinchada amarilla, con el visto bueno del club, han instado en colocar en la Naciente la grada de animación.

Cesar García, presidente de dicha federación, ha explicado a VAVEL lo que es el sentimiento de la UD para él, y porque es tan importante el partido del Valencia: “Sabemos que se han hecho varias cosas mal, pero no es el momento de estar dimitiendo. Intentemos cambiar la dinámica para salvar la categoría. Este equipo ha pasado auténticas miserias en Segunda División B, se ha tocado el fango y se ha vuelto a volar. Ahora no es el momento de abandonar el estadio. Apoyar este partido es trascendental porque de no ganar y perder en el Calderón luego podemos descolgarnos totalmente de la salvación. Si ganamos este partido y aunque perdamos contra el Atlético, tendremos luego al Málaga para ponernos a tiro para salir del descenso. Es el momento de intentarlo apoyando durante los 90 minutos".

"Los presidentes van y vienen, los gestores van y vienen, los entrenadores van y vienen, los jugadores también van y vienen... la afición y el sentimiento de la UD es eterna. Apoyemos y acudamos al estadio el sábado, ya habrá tiempo de pedir correcciones y medidas que subsanen los errores cometidos. Si queremos reclamar, esperemos hasta final de temporada, ahora es momento de intentar por todos nuestros medios que la UD Las Palmas, no descienda de LaLiga que le permanece. Ya se reclamará, pero no ahora", añadió.



Como medida de apoyo, por Twitter, Facebook o Whatsapp, se solicita que aquellos abonados que no usen su “privilegio” de recoger las dos entradas por 5 € (cuya recaudación va destinada a la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple y a la Asociación Española Contra el Cáncer), las liberen para otros aficionados que quieran ir y a su vez animar, esta medida la está llevando uno de los aficionados amarillos más conocidos como es Sergio Maccanti (@SergioMaccanti). En palabras para VAVEL: "Habrá dos partidos, uno en el césped ante uno de los rivales más en forma de la categoría, teniendo la Unión Deportiva esa loza de las estadísticas en el tema deportivo, teniendo que luchar contra dos rivales, los valencianos y nosotros mismos, y después hay otro partido en la grada, donde no solamente vamos a animar a la UD, para que consiga ese objetivo de los tres puntos, sino hay un partido fundamental contra el sistema de la política de precios de la directiva, para demostrarle que con una política de precios correcta, el estadio se llena, y estando la cancha llena ganamos todos".

El próximo sábado es el es el día, el día de volver a creer que permanecer una temporada más en La Liga de las Estrellas es posible, de volver a unir una afición y un equipo que deben ir de la mano, de que el milagro puede volverse a realidad, queda toda una vuelta, posiblemente la vuelta más importante de la historia de la UD Las Palmas. Y la afición tiene que creer, tiene que haber mimbres para creer, porque si los jugadores lo logran… ¡ay si los jugadores lo logran!, esta afición nunca abandonará al equipo amarillo.