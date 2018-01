Paco Jémez: "Tenemos un camino muy largo que recorrer"

Paco Jémez en el encuentro que enfrentó a la UD Las Palmas al Valencia CF - Foto vía: laliga.es

Paco Jémez ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa posterior al encuentro que se ha disputado en la noche de este sábado en el Estadio de Gran Canaria, ante algo más de 20.000 espectadores que animaron y empujaron a la Unión Deportiva Las Palmas al triunfo (2-1).

El técnico español comentó: "Sigo pensando, igual soy demasiado humilde, que tenemos muchas cosas que mejorar. Hemos conseguido un buen resultado que nadie esperaba, hemos hecho cosas diferentes", y que "si queremos completar la gran gesta de salvar a este equipo tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas que mejorar todavía".

"Las expulsiones nos han podido favorecer, pero nos puede pasar factura"

Sobre más detalles acerca del encuentro disputado por los suyos, Jémez ha destacado que le ha gustado mucho la actitud del equipo sin balón; hay muchas cosas que necesitan trabajo, pero que lleva aquí 20 días". También ha señalado que le ha gustado mucho cómo ha jugado su equipo, que han sacado partido de muchas cosas que han hecho bien y que es de justicia valorar el gran partido que han hecho los jugadores.

Paco Jémez alabó también la actitud que han tenido los jugadores para levantarse después del tempranero tanto del Valencia de Marcelino, que se adelantó con un gol de Santi Mina en el minuto 5 tras un saque de esquina; destacó: "Una de las mejores conclusiones que podemos sacar es esa, encajamos el gol demasiado pronto y el equipo se ha sentido maduro, más tranquilo. Después del gol del Valencia la afición nos ha empujado un poquito y nos hemos venido arriba; hoy hemos luchado como un equipo".

"Este equipo es capaz de tener el balón en zonas de peligro y hoy lo ha conseguido"

A pesar del resultado favorable, el técnico ha querido comentar que la UD pudo hacer más daño, pero que, fruto de los malos resultados obtenidos jornadas atrás, sus jugadores no quisieron arriesgar y se decantaron por mantener el marcador: "Hoy hemos hecho más cosas de las que hacemos normalmente en los partidos. Me hubiese gustado que buscásemos más hasta el final, pero hemos jugado la última fase con un poco de temor por los resultados que tenemos. Teniendo dos más, creo que podríamos haber ido a por más, pero entiendo la situación".

Alejandro Gálvez en el UD Las Palmas - Valencia CF de este sábado - Foto vía: laliga.es

Sobre algunos jugadores en concreto, Jémez se ha decantado por hablar de la situación de Mauricio Lemos, del que ha dicho que hoy no ha sido su día y que se ha planteado cambiarlo en la primera parte; comentando que a veces también miras por el bien del jugador. Posiblemente, tenía que haberlo quitado antes del descanso. Ha decidido esperar al descanso y no le da demasiada importancia". Y posteriormente, ha señalado que a día de hoy no hemos decidido nada. Si recibimos una oferta importante que al club le convenga, pues ya se verá. Si recuperamos a Bigas, estamos bien cubiertos, pero eso no significa que se vaya a marchar. En referencia a Gabriel Peñalba, una de las nuevas incorporaciones en este mercado invernal, ha aclarado que las molestias que sufrió al término del encuentro y que provocaron que abandonase el terreno de juego en camilla, no son, a priori, nada grave: "Venía arrastrando unas molestias, parece que no es nada grave. Hoy ha hecho el mejor partido que le he visto aquí y creo que ese es su nivel. Necesitaba un poco de tiempo, puede ser un jugador muy importante".

Por último, y sobre el gran partido que ha disputado Tana, ha aclarado que cuando puso a Tana y Viera sabía que a la vuelta Peñalba iba a estar un poco más sólo. Pero la ayuda de Tana y Viera ha sido tremenda. Ese es el Tana que él quiere y con el que ha hablado para que no se fuera a ningún lado. Hoy ha hecho un buen partido, sobre todo sin balón, que es un aspecto que le cuesta más.