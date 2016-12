Cesare Prandelli: "Quiero gente que tenga ganas de estar aquí"

Cesare Prandelli en rueda de prensa. Foto: valenciacf.com

Cesare Prandelli ha comparecido en rueda de prensa el día antes del partido de vuelta de la Copa del Rey que se disputará en Mestalla. Los valencianistas recibirán al Leganés y parten con una buena ventaja, pues derrotaron al conjunto pepinero por 1 a 3 en Butarque.

Pero la rueda de prensa no ha empezado con un tema futbolístico, sino con la gran polémica de la semana. Se le ha preguntado al técnico italiano sobre el video de Parejo que ha circulado durante las últimas horas por las redes, y ha hablado claro sobre este tema. "No le he convocado. Se verá después del partido cuál van a ser las medidas, Parejo me ha pedido perdón y me parece una tontería. La mayor preocupación es su imagen, aunque puede ser criticable porque es un jugador de fútbol".

También se ha comentado la reunión que tuvieron Prandelli y la directiva del club en Singapur sobre el futuro del club, y el técnico italiano necesita "cuatro jugadores para mejorar el club", aunque la lista "no puede ser pública porque no hay lista". De todos modos, Prandelli está "concentrado en el partido de este miércoles. Es el último partido del año". Lo que está claro para el italiano, es que "todos los jugadores son transferibles y Peter Lim lo sabe". Después del "fuori" de hace unos días, Prandelli ha vuelto a lanzar un grito al compromiso: "Quiero gente que tenga ganas de estar aquí y de que el Valencia mejore".

Por otro lado, se ha sacado el tema del fichaje de Zaza, jugador que actualmente milita en el West Ham inglés."Cuando empezamos la aventura con el Valencia, Suso me habló de Zaza, es un jugador importante, pero desconozco cómo están las negociaciones".

Para concluir, el entrenador Valencianista considera importante "hacer un gran partido ante el Leganés, y mostrar un gran respeto hacia el aficionado".