Voro: "Hemos tenido personalidad, criterio y confianza"

Instrucciones de Voro desde la banda

Fundamental victoria la del equipo che durante la mañana dominical en Mestalla. Los de la capital del Turia no han fallado y ya se muestran más aliviados. Oxígeno necesario para continuar la buena dinámica que se ha mostrado en el césped y que deberá prolongarse hasta que los puestos del farolillo rojo no sean un peligro cercano.

El actual técnico valencianista, Voro González, ya habitual en la dirección del equipo cuando más se le necesita, ha explicado qué supone haber conseguido los tres puntos en el día de hoy: "Necesitábamos ganar, no había alternativa. La victoria va dedicada a Rodrigo y esperamos que pronto esté con nosotros. No es sencillo afrontar un partido con las circunstancias en las que estamos, pero hemos ganado y estoy contento. Los jugadores han sabido afrontar el partido con atrevimiento, lo cual nos abre una ventana muy grande en cuanto a confianza".

Un día más, a pesar de la victoria y la buena actuación de las filas defensivas, el conjunto mediterráneo no ha sabido dejar la portería a cero, algo que ha querido señalar el entrenador: "Lo más importante es que el equipo ha tenido el balón desde el primer minuto, casi no hemos permitido ocasiones, y nosotros hemos llegado bastantes veces. Nos han hecho un gol en una jugada aislada y hemos sufrido un poco. Ese es el debe, que no podemos dejar la portería imbatida".

Sobre si el de este domingo es el mejor Valencia que se ha podido ver en toda la temporada, Voro no ha querido tirarse flores y ha preferido optar por el progreso exponencial: "Los jugadores han hecho buenos partidos en Eibar o contra el Barcelona, aunque sin embargo no hubo premio. Hoy han sido unos noventa minutos en los que hemos afrontado la situación con personalidad. Hemos querido el balón y hemos tenido un criterio propio. Nos falta confianza, pero eso es algo que iremos ganando poco a poco. No es fácil competir en las circunstancias en las que estamos porque los jugadores son conscientes de todo lo que ocurre".

Celebración che tras el 2-0 | Valencia CF

Por último, el natural de L'Alcúdia quiso analizar al nuevo fichaje invernal, Zaza: "Será muy necesario y más aún tras la lesión de Rodrigo. Va a aportar agresividad en la línea de ataque y espero que muchos goles. Lo importante es que esté con nosotros pronto, se ponga a trabajar y se una a una dinámica positiva como la de hoy, donde ha habido además buena sintonía con el campo y lo hemos podido vivir y comprobar todos".