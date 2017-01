Simone Zaza, primer refuerzo del Valencia en enero | Fuente: valenciacf.com

Tras varios tira y afloja con la Juventus, por fin Simone Zaza es jugador del Valencia hasta final de temporada. El futbolista llegó el pasado domingo a la capital del Turia a presenciar el encuentro de sus nuevos compañeros en la victoria ante el Espanyol por 2-1 en, probablemente, la mejor actuación de los de Voro en lo que va de liga.

A pesar de que el ahora ex director deportivo blanquinegro, Suso García Pitarch, quiso traer al delantero en el mercado de verano, el transalpino se decantó por la atractiva liga inglesa recalando en el West Ham, donde ha disputado ocho encuentros del campeonato y tres en copa. Once partidos de los cuales en siete ha salido de inicio y en seis no ha estado convocado o lo ha pasado en el banquillo, sin contar la lesión que tuvo en diciembre que le dejó apartado durante seis jornadas.

El fichaje de Prandelli como inquilino del banquillo blanquinegro supuso una mayor facilidad para la llegada de Zaza ya que estuvo a sus órdenes en varias ocasiones, pero la marcha del técnico el 30 de diciembre y García Pitarch el 7 de enero hicieron que se paralizase la negociación. A pesar de ello, tanto Alexanko como Vicente viajaron a Italia para que todo terminase en buen cauce.

Simone Zaza y Lay Hoon Chan durante la firma de contrato | Fuente: valenciacf.com

En cuanto a cifras económicas se refiere, el Valencia tiene que pagar dos millones de euros por la cesión, tres menos de lo que pagaron los hammers en agosto. Pero los che, según informan varias fuentes, tendrán que hacer una compra obligatoria de 16 millones de euros si el delantero juega diez encuentros o más.

"Estoy aquí porque me gusta la afición, he ido al estadio a ver el partido, es increíble"

El nuevo fichaje ya dio el pasado domingo sus primeras palabras como jugador blanquinegro, además de hacer un breve análisis del partido ante el Espanyol: “Estoy muy contento, es lo que quería hacer. Estoy aquí porque me gusta la afición, he ido al estadio a ver el partido, es increíble. El partido del equipo fue muy bueno porque no es un momento fácil, jugar en casa en este momento es difícil porque la afición, justamente, es exigente. Pero he visto buenos jugadores, con personalidad y espero jugar lo más pronto posible”.

“He pasado un periodo personal muy complicado, quiero demostrar al mundo y a mí mismo que soy un jugador que sabe jugar. Lo que importa realmente es hacerlo bien con el equipo”.

Simone Zaza aterriza en la capital del Turia con ganas de resarcirse de su etapa en el West Ham donde su número de goles y asistencias es de cero en ambos. Llega en la etapa más complicada del equipo de Voro. Ahora como jugador blanquinegro, tratará de ser la solución de a ese delantero goleador que tanto buscaba la entidad che durante estos años, además de suplir la baja de Rodrigo Moreno que estará tres meses sin pisar los terrenos de juego debido a la lesión de su tobillo derecho el pasado viernes en el entrenamiento que fue intervenido el mismo día.