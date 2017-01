Especial derbi valenciano: La delantera, a escena

Google Plus

Rodrigo será baja frente al Villarreal | Foto: Carla Cortés, VAVEL

Tácticas, esquemas, marcajes, posesión. Todo ello forma parte del vocabulario del fútbol actual. Términos, conceptos, ideas. Todos ellos, con el deseo de poder llegar a un mismo fin, los goles. Y los encargados de llevarlos a cabo, en teoría, suelen ser los delanteros. Valencia y Villarreal manejan unos números parecidos en cuanto a la realización de sus atacantes en disposición de perforar la portería rival.

Y específicamente el apartado goleador en liga, es idéntico. 26 son los goles que han anotado Valencia y Villarreal en los dieciocho partidos de liga disputados, uno menos en el caso del equipo blanquinegro. La diferencia en la clasificación por tanto se encuentra en los goles encajados por uno y otro equipo.

El conjunto dirigido por Voro cuenta con varios hombres que se desenvuelven bien en los últimos metros del área rival. No obstante, con la marcha de Paco Alcácer, el conjunto de Mestalla no ha encontrado a su delantero centro. Rodrigo Moreno, Santi Mina y Munir han desempeñado esa función, pero ninguno de ellos ha acabado transformando los goles que el equipo y que ellos mismos deseaban.

Rodrigo ha anotado cuatro goles, mientras que Munir y Santi Mina llevan tres cada uno. Números algo pobres para un equipo como el Valencia CF. Ahora, con la llegada de Simone Zaza el técnico valencianista cuenta con un jugador que puede aportar los goles que le han faltado al conjunto blanquinegro en la primera vuelta de la liga. Santi Mina y Munir acompañarán a Nani en la delantera del Valencia CF mañana, tras la baja confirmada de Rodrigo Moreno. Zaza esperará su oportunidad para debutar con el equipo che.

Sansone encarando a la defensa del Celta | Foto: VAVEL

El Villarreal por su parte acostumbra a jugar con dos puntas en sus alineaciones. Cuatro son los jugadores que van alternando en ambas posiciones del ataque del submarino amarillo. Alexandre Pato, Santos Borré, Nicola Sansone, y Cédric Bakambu. Entre los cuatro llevan la suma de once goles entre todas las competiciones. La mayoría de ellos recaen sobre el jugador italiano, siete concretamente. El ex del Sassuolo se ha ganado un puesto en el once titular castellonense y está respondiendo.

Pato se está mostrando más irregular, aunque cada vez cuenta con más confianza en la plantilla del Villarreal. Santos Borré aún no se ha estrenado con la camiseta amarilla, pero deja buenas sensaciones cada vez que salta al terreno de juego. Bakambú por su parte se muestra lejos de sus números de la pasada campaña, aunque la lesión de principio de temporada le ha lastrado de manera sensible. El que aún no ha podido debutar esta temporada es Roberto Soldado, que ya está inmerso en su última fase de recuperación tras la rotura de ligamento cruzado. Parece que Pato y Sansone partirán de inicio ante el Valencia CF.

Talento y calidad no falta en dos equipos que necesitan ganar para continuar aspirando a sus objetivos. Los de Escribá, para no descolgarse de las posiciones de acceso a Liga de Campeones y el Valencia CF para seguir distanciándose de los puestos de descenso directo a la Segunda División. El desenlace, mañana sábado a las 20:45 en el Estadio de la Cerámica.