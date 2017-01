Carlos Soler guía al Valencia a conquistar Villarreal

Quizá, ni el valencianista más esperanzador hubiese soñado un trascurso de partido de la forma en la que ha ocurrido durante la tarde de sábado. El conjunto che llegaba a la ciudad castellonense con el objetivo de realizar un partido serio y continuar las buenas sensaciones vividas ante el Espanyol. Por la parte opuesta, los de Fran Escribá, aunque esperaban un partido duro, tenían en mente seguir prolongando la dinámica positiva que se había realizado en el renombrado Estadio de la Cerámica frente a Barcelona y Real Sociedad. Pero no fue así, el Valencia tenía que estallar, y este ha sido el día.

Intensidad por doquier

Desde el primer minuto, los pupilos de Voro dejaron claras sus intenciones de ir a por todas. Sin nada que perder, y dando mucha guerra nada más darse el pitido inicial, el Valencia salió como debe salir un equipo: motivado, presionando todo balón y sin ningún temor a fallar. De igual manera, el Submarino Amarillo también facilitó el buen ritmo del encuentro. Con numerosos centros colgados y una facilidad impetuosa de llegar a cualquier área, la primera oportunidad digna de mencionar fue para los visitantes. Nani tiró de calidad y, con un pase picado, dejó una oportunidad espléndida para que Munir finalizase. Sin embargo, el extremo mandó el esférico al lateral de la red, en lo que pudo ser el primer gol del partido.

Poca efectividad en los primeros compases

Alexandre Pato también quiso tirar del carro castellonense teniendo en sus botas la ocasión más clara para el Villarreal en la primera mitad. Corría el minuto 20 y el italiano apuntaba a aprovechar una soberbia jugada individual desde fuera del área, pero la fortuna no se puso de su parte y, a pesar del fantástico efecto que le dotó con su disparo, el cuero se marchó por encima de la meta defendida por Diego Alves.

Los más listos de la clase

Cuando existe calidad, es indiferente la edad que precisen los protagonistas. Y así lo corroboran Carlos Soler y Santi Mina, los protagonistas del partido.

En primer lugar, el canterano apovechó una espectacular cabalgada de Nani por banda izquierda superando con creces a Jaume Costa para que, tras el perfecto centro del portugués al área, cruzase la trayectoria del esférico y mandarlo directamente al fondo de la red que Sergio Asenjo no pudo dejar imbatida. Se estrenaba la joya valencianista y, además, ponía por delante a su equipo en un partido que no era nada fácil solventar.

El turno de los más jóvenes

Tras el gol, y en contraposición a lo que la mayoría de las veces ocurre, las instrucciones mandadas por Voro sirvieron para continuar con una presión muy alta que afectaría, y de qué manera, a la zaga del Villarreal, que se veía obligada a rifar el balón, o sino, mandárselo a un Sergio Asenjo que se confundiría con el control y el posterior regate. Entraba en juego Santi Mina, que apretó al guardameta de tal manera que su esfuerzo se compensó con un robo dentro del área pequeña, y a continuación un sencillo gol que ponía a los de Fran Escribá contra las cuerdas en su propio feudo. Era el 0-2 en los últimos instantes de los primeros cuarenta y cinco minutos y nadie parecía creer creérselo.

Santi Mina definiendo en el segundo gol | Valencia CF

Necesaria reacción amarilla

El cambio de tornas tras el descanso no fue muy notable. El Villarreal, consciente del resultado y obligado a darle la vuelta al marcador, se centró en presionar a una defensa che, que no cometió ningún error destacable en todo el encuentro y, por consiguiente, continuaba con la dinámica vista con anterioridad, la cual se traducía en oportunidades de peligro sobre la meta de los castellonenses. Los laterales, Gayà y Cancelo, se seguían sumando al ataque, trayendo consigo ocasiones, de nuevo, en las botas de Carlos Soler y más tarde Nani. Ninguno de los dos definió con la calidad suficiente como para volver a sumar un tanto al electrónico, pero el Valencia continuaba al acecho, no se iba a rendir.

A la altura del ecuador de la segunda mitad, entraba Samu Castillejo. Con él, el Villarreal conseguiría el punto de apoyo necesario para configurar acciones ofensivas que produjesen peligro en la portería del brasileño. Dicho y hecho. Con su cambio, los de Fran Escribá pisaron el acelerador y se volcaron al ataque. De nuevo Pato tuvo en sus botas reducir distancias con un zapatazo desde la frontal del área, pero el italiano estrelló el esférico en el travesaño. No era el día para el dorsal 10.

Portería a cero

Tiro tras tiro. Oportunidad tras oportunidad, el Valencia conseguía que el reloj corriese y los locales no acercasen posturas. Y no por falta de intentos, pues Jaume Costa, Mario Gaspar y Samu Castillejo entre muchos otros, probaron fortuna sin éxito. Los pupilos de Voro demostraron durante todos los noventa minutos que este partido no se les iba a escapar. Entre tanto revuelo, también debutó Zaza, pero no gozó de ninguna ocasión para demostrar la calidad que esconde su talentosa zurda.

Baño táctico de Voro para conseguir un objetivo que parecía imposible

Gracias a una sobrenatural sala de máquinas en la que, tanto Enzo Pérez, como Parejo, pasando por el pulpo Carlos Soler, que estuvo omnipresente, el Valencia consiguió llevarse los tres puntos de Castellón. Y no por suerte, sino por méritos. La zaga che dejó, por primera vez en la temporada, la portería imbatida. Incansable trabajo de todos los jugadores para lograr el objetivo. Así se podía ver con una estadística reseñable, la cual indicaba que los once protagonistas blanquinegros habían recorrido más de diez kilómetros. Pura garra para conseguir un imborrable 0-2 en el Estadio de la Cerámica y alejarse de los puestos de descenso.