Quien te vio y quien te Viera

Google Plus

Fuente: La Liga

¿Por qué no triunfó en Mestalla? ¿Por qué siempre fue de los jugadores mas destacados de la pretemporada y nadie confió en el? ¿Por qué ahora en Las Palmas esta logrando aquello que no le dejaron hacer en Valencia? ¿Por qué no triunfó en Valencia?

Hay muchos interrogantes sobre el paso de Jonathan Viera por Valencia, pero la realidad es que ninguno de los técnicos que le han tenido en Valencia confió plenamente en el, primero Pellegrino y Valverde, luego Djukic y finalmente Nuno.

Viera siempre ha demostrado tener la calidad necesaria para jugar en el mas alto nivel, pero nunca ha conseguido convencer a ningún entrenador al 100% hasta que volvió a Las Palmas y Quique Setién le dio el timón del equipo, y quizá gracias a el esté dando su mejor versión.

En Valencia apenas disputó 25 partidos entre Liga, Copa y Champions, anotando únicamente 2 goles. En cambio, en Las Palmas apostó por pelear por el ascenso del equipo en 2015, consiguiéndolo y además anotando 7 goles en 21 partidos, temporadón suyo.

Una vez con el equipo en primera no ha dejado de crecer, y en la temporada 2015-16 anotó 10 goles en 36 partidos, convirtiéndose en uno de los intocables del equipo.

Una cosa queda clara, Jonathan Viera ha encontrado su hueco, ha encontrado a su club en su ciudad, a la afición que le quiere y apoya en todo lo que hace, al entrenador que le da toda su confianza y su mejor versión, la de un media punta con desborde, talento y gol, capaz de dar a la ciudad Canaria alegrías cada domingo.