Previa UD Las Palmas - Valencia CF: a alargar la buena racha

El Valencia CF buscará su tercera victoria consecutiva ante la UD Las Palmas (Foto: VAVEL)

Terminada ya una primera vuelta para el olvido, el conjunto valencianista tratará de empezar de cero lejos de Mestalla. El aliciente para los de Voro son las dos victorias consecutivas cosechadas ante Espanyol y Villarreal, que permitieron al equipo alejarse de la zona roja de la tabla. Aun así, la lucha no será nada fácil ante una UD Las Palmas que en la primera jornada liguera endosó un 2-4 al conjunto che.

Aire fresco para superar el bache

Aunque bien situada en la tabla en cuanto a resultados se refiere, la UD Las Palmas no atraviesa su mejor momento a nivel interno. La salida de Araujo y el castigo de Setién a tres futbolistas en el partido ante el Deportivo de La Coruña han tensado el ambiente en Gran Canaria. Además, las declaraciones del técnico, en las que admitió que no estaba feliz, abrió el debate sobre su posible o no renovación.

Foto: Laura Santana | VAVEL

En contraste, la nota alegre en el conjunto amarillo tiene nombre y apellidos: Alen Halilovic. El centrocampista croata, aterrizado escasos días en Las Palmas, supone una dosis de optimismo e ilusión en el vestuario canario. Junto con otros jugadores de gran calidad como Viera o Boateng, la UD Las Palmas será un duro rival para el equipo che, ya que sabe tocar bien el balón y, además, salir rápido a la contra.

Actualmente, el equipo dirigido por Quique Setién ocupa la 11ª posición en la clasificación. Con 25 puntos, seis más que el Valencia CF, buscará superar una de sus semanas más difíciles en lo que va de campeonato y volver a sumar de tres en tres.

El ‘efecto Voro’ es ya una realidad

Contrariamente, el Valencia CF atraviesa la que muy probablemente sea su mejor momento en lo que va de liga. Con siete de los últimos nueve puntos en el casillero, los de Voro quieren dar un paso todavía más grande para seguir escalando posiciones. Aunque todavía muy lejos de donde debe estar, el conjunto che ha recuperado el optimismo a base de victorias y buen juego.

De esta manera, el tenso ambiente en los despachos se ha visto apaciguado por el buen devenir del equipo en estas últimas semanas. La buena relación entre Voro y sus jugadores se ha visto reflejada en el terreno de juego, donde la crispación ha sido sustituida por la felicidad.

Foto: Photo Silver | VAVEL

No obstante, no cabe olvidar que el mercado de fichajes continúa paralizado para el equipo valencianista. Con una sola incorporación, la del delantero Zaza, el Valencia CF no ha reforzado todavía ninguna de las otras áreas del juego cuando únicamente restan escasos días para el cierre del mercado. Aunque el mejor fichaje parece haber sido Carlos Soler, que se ha ganado la titularidad y el cariño de la afición en un abrir y cerrar de ojos gracias a su calidad y compromiso.

La historia es favorable al Valencia CF

Pese a que en la actualidad es la UD Las Palmas la que está por delante del conjunto blanquinegro en la tabla, el historial de duelos entre ambos equipos decanta la balanza del lado del valencianismo. Con cinco victorias, dos empates y otras dos derrotas, los de Voro contarán con la historia a su favor.

Aun así, los últimos tres encuentros que el Valencia CF ha disputado en el Estadio de Gran Canaria se han saldado con victoria local. Y es que el conjunto de Setién ha hecho de su feudo un auténtico fortín. Esta temporada han sumado ante su afición veinte de los veinticinco puntos cosechados.

El conjunto de Setién ha hecho de su feudo un auténtico fortín

Más reciente es la derrota que el equipo che sufrió en la primera jornada liguera, donde la UD Las Palmas pasó por encima del Valencia CF con un claro 2-4. Un duro comienzo que marcaría el mal devenir del equipo en la presente temporada.

Declaraciones

Consciente de la dificultad que presenta el encuentro, Quique Setién ha destacado además que el conjunto valencianista llega “en el peor momento” para su equipo. “Nos vamos a enfrentar a un rival muy fuerte, que viene motivado”, ha señalado. Una motivación que para el técnico local ha llegado de la mano de Voro, que ha conseguido un equipo “equilibrado y bien trabajado”.

El entrenador blanquinegro ha seguido la misma tónica en su discurso. Respecto del rival, lo ha calificado como “un equipo que no renuncia nunca a la posesión” y que tiene un “gran caudal ofensivo”. En referencia a los suyos, Voro no ha querido mirar más allá del encuentro del lunes. “El vestuario sabe que el objetivo es el partido de mañana. Estamos en una situación complicada y miramos el día a día”, ha apuntado.

Jaime Latre impartirá justicia

A sus 37 años, Santiago Jaime Latre pasa por su tercera temporada en la máxima categoría del fútbol español. El colegiado del comité aragonés será el encargado de hacer sonar el silbato el próximo lunes en el Estadio de Gran Canaria. En la presente campaña ha arbitrado al conjunto valencianista en una ocasión. Fue el encuentro en Mestalla entre el Valencia CF y el Deportivo Alavés, que se saldó con un 2-1 a favor de los ches.

También ha sido el colegiado en el partido que enfrentó al Villarreal y a la UD Las Palmas en El Madrigal. En este caso, los canarios cayeron derrotados por 2-1 ante el conjunto de Fran Escribá.

Convocatorias

Por parte de la UD Las Palmas, según las palabras del propio Quique Setién en rueda de prensa, el técnico ha convocado a todos los jugadores disponibles. La principal novedad en los canarios es la entrada en la lista del recién llegado Alen Halilovic. Las únicas bajas en el conjunto canario son Artiles y David García.

En el caso del Valencia CF, Álvaro Medrán ha sido baja de última hora tras recibir un golpe en el hombro durante el entrenamiento. Los 18 futbolistas citados por Voro son: Diego Alves, Jaume; Montoya, Cancelo, Lato, Gayà, Santos, Mangala, Garay; Mario Suárez, Parejo, Enzo Pérez, Carlos Soler, Sito; Munir, Nani, Zaza y Santi Mina.

Posibles alineaciones