SD Eibar, un rival incómodo que visita Mestalla

Los jugadores del Eibar celebran un gol | Foto: Ángel Ezkerra (VAVEL)

La derrota del pasado lunes ante la UD Las Palmas vuelve a sembrar las dudas del conjunto de Voro tras las victorias ante Espanyol y Villarreal. La imagen del segundo tiempo, con un expulsado, fallos en defensa y nula capacidad ofensiva dejaron de nuevo en entredicho la capacidad de mejora que el equipo estaba desarrollando.

Ahora de nuevo en Mestalla el conjunto blanquinegro necesita volver a la senda de la victoria. Enfrente tendrá un rival complicado que ahora mismo cuenta con diez puntos más en la clasificación que el Valencia CF (con el partido del Real Madrid pendiente) y que con un presupuesto bastante más bajo está ofreciendo un rendimiento bastante más alto que los valencianistas.

La SD Eibar cumple su tercera temporada en primera división y con Mendilibar al frente está cuajando un gran año. Es cierto que el rendimiento del equipo baja fuera de casa, donde solo ha ganado dos partidos, en Pamplona y en Granada. Pese a ello, ha sacado valiosos empates en campos tan complicados como el Santiago Bernabéu o Cornella – El Prat.

Sergi Enrich lleva seis goles en liga | Foto: Ángel Ezkurra, VAVEL

El juego del conjunto vasco está asentado en el esquema 4-2-3-1 y cuenta con un once bastante definido. La portería es donde más dudas está dejando el equipo, Riesgo no está cuajando una gran temporada y Yoel no acaba de ser un sustituto de garantías. En defensa Capa y Luna son fijos en los laterales y como pareja de centrales Lejeune y Mauro Dos Santos.

En medio campo Gonazalo Escalante y Dani García sostienen al equipo para dar más libertad a Inui y Pedro León en las bandas. Adrián está sorprendiendo jugando detrás del punta, el cual suele ser Sergi Enrich. Hasta ahora es Pedro León el que más peso está teniendo en el juego del equipo, además de ser el máximo goleador del Eibar en liga junto a Enrich, habiendo anotado seis goles.

Es por todo ello que el Valencia CF deberá medir muy bien sus prestaciones de cara al partido del próximo sábado. Mejorar en la parcela defensiva es vital para no quedar condicionado. En ataque los blanquinegros deberán estar tan acertados como en las anteriores dos victorias para poder llevarse tres puntos que sigan alejándoles de los puestos de descenso. En definitiva, la SD Eibar es un rival incómodo que llega a Mestalla con poco perder y mucho que ganar.