Fabián Orellana ya entrena como jugador del Valencia

Primer entrenamiento de Fabián Orellana a las órdenes de Voro. El jugador cedido por el Celta de Vigo fue presentado el pasado miércoles en Paterna y este jueves ya ha pisado el césped de la ciudad deportiva como jugador del Valencia, sin separarse de Guilherme Siqueira, con el que compartió vestuario en su etapa en el Granada.

Con las bajas por tarjetas en el caso de Luis Nani y por el expulsión el pasado encuentro de Munir el Haddadi en el ataque, el chileno podría debutar como titular en el encuentro del sábado ante el Eibar. Cabe recordar que no disputa un encuentro desde el 11 de diciembre, donde los vigueses cayeron ante el Sevilla por 0-3; a pesar de ello, el extremo ya comentó en su presentación que se siente apto para jugar y las sanciones le podrían echar una mano para pisar el césped de Mestalla desde el inicio.

Las otras dos novedades en el entrenamiento han sido las incorporaciones de Aymen Abdennour y Enzo Pérez. El tunecino llega de caer eliminado de la Copa África en cuartos de final por 2-0 ante Burkina Faso y está listo para tener minutos ante el Eibar si Voro le necesita. Por otro lado, el argentino sufrió una sobrecarga en el partido del lunes ante Las Palmas en el que tuvo que pedir el cambio al final de la primera mitad; si está disponible para el sábado, podría apuntar al once inicial.

Las bajas en el entrenamiento de este jueves han sido Eliaquim Mangala y Zakaria Bakkali. El futbolista cedido por el Manchester City se ha ausentado por temas personales; mientras que el belga, ya recuperados sus problemas en el tobillo, ha faltado por gripe.

Voro aún no ha probado un once de cara al encuentro contra el conjunto armero aunque con las bajas de Parejo, Nani y Munir, jugadores como Álvaro Medrán, que podría ser una de las posibilidades para sustituir al de Coslada en el centro del campo, debe aprovechar los escasos minutos que tiene. En cuanto a la zona ofensiva, tanto Orellana como Zaza tendrían la oportunidad de salir de inicio, algo que el italiano aún no sabe desde su llegada el día 15 de enero.