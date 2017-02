Voro: "Hay que conseguir entre todos que Mestalla sea un campo difícil para los rivales"

Google Plus

Voro en rueda de prensa | Valencia CF

En primer lugar, el técnico valenciano habló sobre dos nombres propios que han llegado en este mercado de invierno al club, Orellana y Zaza. Acerca del chileno dijo que “ha entrenado bien, viene de un periodo de inactividad, pero va a estar en la lista, además tenemos muchas bajas en la zona de arriba y es un jugador con el que contamos”. Sobre el italiano aseguró que “Ha mejorado mucho, se mata en cada entrenamiento y está muy cerca de ser titular. Vamos a ver si puede ser mañana”.

En cuanto a la parcela de bajas el entrenador che no quiso hablar de los que no están, y si de los que van a jugar. "Es una línea muy importante del equipo. Enzo Pérez no va a estar y aunque tenemos bajas soy optimista por los que van a jugar, la gente que salga hoy lo va a dar todo. Lo importante es el grupo y vamos a competir bien".

Cerrado el mercado de fichajes Salvador aseguró estar conforme con la plantilla que tiene. "Estoy contento con la gente que está aquí, hemos reforzado lo deseado, la parte de arriba que es lo que necesitábamos y además con la llegada de Orellana, el cual puede actuar en varios puestos. Ahora hay que centrarse en el día a día y en la competición".

Acerca del rival, la SD Eibar, Voro dejó claro el potencial del equipo vasco y la buena temporada que está desarrollando. “Es un rival muy importante, que tiene muy bien definida su estructura de juego, que trabaja bien y al que no va a ser fácil ganar. Debemos hacer valer al factor campo, y que Mestalla sea un terreno difícil para nuestros rivales. Espero un rival que compita bien, que defienda bien. Tienen 29 puntos y eso no es algo casual, hacen las cosas muy bien".

No quiso dejar de hablar de uno de los jugadores que mejor sensación está dejando en estas últimas jornadas, el canterano Carlos Soler. “Es un jugador más que está jugando últimamente y que queremos que siga creciendo. Confiamos en él independientemente haya o no bajas en el medio campo”.

Por último, habló del estado anímico del equipo tras la derrota ante la UD Las Palmas: “Una derrota no viene bien a nadie, pero hay que pensar que los anteriores tres partidos no los habíamos perdido. Nos penalizaron los aciertos del rival, pero ya no podemos pensar en los errores del pasado y hay que centrarse en mañana, que es lo importante y donde tenemos que intentar volver a ganar”.