La indiferencia de Mestalla, lo peor que podía suceder

Valencia FC | Fuente: VAVEL.

Minuto 82 de partido, el Valencia va perdiendo por cero goles a cuatro frente a un rival teóricamente inferior, el Eibar. No se oye nada, no hay aplausos, no hay pitos, no hay increpancias, no hay reacción. Un Mestalla medio vacío ve, pasivamente, como su club agoniza delante de una directiva que ni se inmuta ni parece que vaya a hacerlo. La afición del Valencia está dormida, y Meriton ha sido su particular anestesista.

Llegados a este punto, es necesario preguntarse ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la afición ya no se manifiesta con los resultados de su equipo? ¿Verdaderamente los valencianistas han perdido el interés en su club? No, por supuesto que no, al aficionado valencianista le sigue importando su club igual que el primer día, sin embargo, esta vez, está perdido, no sabe como ayudar a revertir la situación, y lo peor de todo, es que sabe que haga lo que haga, no va a ser escuchado.

No sabe a quien animar

No hay nada a lo que agarrarse, no hay un jugador referencia, un directivo ejemplar, un "españeta" que incite a la gente a seguir animando. Prandelli contaba con el apoyo de la afición, y tras su salida uno de los últimos hilos que ataba a la gente con Meriton se rompió. Ahora, solo queda Voro, el cual también está sufriendo los estragos de la gestión suicida de Meriton, si nada cambia, es inevitable que su figura también se queme, o más bien, también la quemen.

No sabe a quien increpar

No hay nadie en toda la directiva valencianista en el que el aficionado confíe. El aficionado sabe que a Murthy, Lay Hoon o Kim Koh le importan las críticas lo mismo que le importaban a Suso García Pitarch, nada.

Sería precipitado culpar a la actual presidenta Lay Hoon de esta situación, una magnifica empresaria a la que le ha tocado ser la cabeza de turco del capricho de su jefe, de hecho, por eso la afición no la culpa. A penas se han oído gritos de "Lay Hoon vete ya", porque aunque ella sea la que está presente, ella no puede hacer que las cosas cambien, solo uno puede, solo uno tiene el control.

Peter Lim. El verdadero causante de que la afición se encuentre al borde del coma. Mientras el Valencia recibía 4 goles en su propio estadio, eran las 5:32 de la mañana en Singapur. ¿De qué hubiera servido protestar? se pregunta el aficionado. Lógico, a esa hora el actual propietario estaría por su octavo sueño, (sí, ese sueño en el que hace dos años decía que el Valencia pelearía por ganar la Champions en 2017).

La postura de la afición del Valencia es más que comprensible, e incluso, lo raro es que anoche acudieran cuarenta mil almas al estadio, estando como está la situación. No obstante, la afición necesita despertar, y necesita hacerlo ya.

Hora de despertar

245 partidos, 149 goles, dos trofeos pichichi, una Copa del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa, años y años de representación a nivel mundial, y un respeto hacia el club y la ciudad que ningún otro directivo actual ha tenido. Es Mario Alberto Kempes. Esta leyenda, fue expulsada del Valencia Club de Fútbol en la madrugada del sábado. Justo después de que el Valencia perdiera por 4 goles. Sí, Mario Kempes vio el partido desde Estados Unidos. No, es más que probable, que Peter Lim no lo viera desde Singapur.

La afición no puede tolerarlo. Meriton puede expulsar al mejor jugador de la Historia del Valencia C.F, pero el Valencia C.F nunca expulsará a Mario Alberto Kempes. Nunca lo expulsará, porque el Valencia es su afición, y mientras quede alguien que proteste contra lo que está ocurriendo, Kempes seguirá formando parte del club.

Por ello, la gente debe despertar ya, Kempes es solo un ejemplo del método de actuación del club, expulsar a las voces críticas. Bien, no pueden expulsar a 55.000 personas de Mestalla, por lo que solo la afición puede decir lo que piensa sin que se le castigue por ello, de hecho, si ama al Valencia, tiene la obligación de hacerlo, antes de que la cosa se ponga más negra.

Hay que despertar, y si toda la afición va a una será mucho más sencillo. Basta de bandos y de posicionamientos, todos juntos a una. Si Meriton se tiene que quedar, que se adapte a lo que son 98 años de historia, si no, la afición ya puede tomar cartas en el asunto, es la única manera de escapar de este callejón sin salida en el que se ha convertido el Valencia Club de Fútbol.