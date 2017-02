Google Plus

El rey león gobernó Mestalla | Fuente: UEFA

Está más que cerca una nueva jornada de la Liga Santander, la vigésimo tercera, y en ella, se las tienen que ver en Mestalla dos históricos del fútbol español. No son otros que el Valencia y el Athletic Club, dos de los equipos con mejor palmarés del país. Y cuando llega este partido, resulta imposible no poner la mirada en un hombre en concreto. Es ese jugador en el que recalan las miradas allá donde va el Athletic. La gran referencia, el rey león, que tuvo su reinado en Mestalla, Aritz Aduriz.

El líder del Athletic, en Mestalla

Llamaría la atención del Valencia Aritz Aduriz tras dos temporadas a un muy buen nivel en el Mallorca, donde anotó 24 goles en dos temporadas. Llegaba Aduriz a un Valencia que acababa de perder a David Villa, y que encontró en Soldado un sustituto perfecto, aunque por sí solo, insuficiente para cubrir las tres competiciones que el Valencia disputaba en aquel entonces. Suspiros se levantan cuando se añora aquella temporada 2010-11, en la que el Valencia, por ejemplo, asestó dos severas goleadas al Bursaspor y se quitó de encima al Rangers en la Champions, aunque acabaría cayendo ante el Schalke del gran Raúl González Blanco.

El caso es que Aduriz desplegó un buen fútbol, aunque no lo suficientemente bueno como para desbancar a Soldado, quien se convertiría en estandarte del valencianismo a base de goles. Fue por ello que un jugador de altísimo nivel quedó relegado, entre comillas, a un segundo plano. Y es que aún siendo el suplente de Soldado, más de uno era consciente del portento que el Valencia tenía en el banquillo. No obstante, su oportunidad no llegó, y acabó decidiéndose, tras dos temporadas sin llegar a asentarse como titular en el Valencia, separar su camino del conjunto de la ciudad del Turia.

Su destino sería el equipo en el que ya militó, con nulo protagonismo, en dos intervalos, en la temporada 2002-03 y entre el verano de 2005 y el de 2008. Volvía Aduriz al Athletic de Bilbao. Y lo que nadie esperaba, es que el nacido en San Sebastián fuera como el buen vino. Llegó para explotar, una explosión que empezó en 2012, que alcanzó su momento cúspide la pasada temporada, y que a día de hoy, sigue en proceso. Aduriz es uno de los mejores delanteros de la Liga Santander, y probablemente, pueda presumir de ser de los mejores del viejo continente. Sin duda, es un jugador a tener en cuenta para este fin de semana, puesto que el Valencia, va a sufrir para contenerlo.