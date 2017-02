Voro: “Necesitamos una comunión entre equipo y afición”

El Valencia CF se mide este domingo en Mestalla al Athletic Club con la intención de volver a sumar ante su afición. Voro es consciente de que en las tres últimas jornadas el equipo solo ha sumado un punto, y pese a ello se mostró seguro de cómo llega el Valencia CF al choque. “El equipo llega muy bien al partido, responsabilizado, preparado para competir bien, a pesar de que a última hora se ha caído Gayá, que tiene problemas. Hemos trabajado bien durante la semana y vamos a intentar dar todo para ganar”.

En cuanto al rival, Voro quiso alabar al cuadro vasco, al que ve en muy buen estado de forma. “Del rival me preocupa todo. Es un equipo con los mecanismos muy bien definidos, con un gran entrenador, trabajan muy bien la estrategia, son poderosos en el juego aéreo, presionan, tienen mucha intensidad. En definitiva, es un gran equipo y tendremos que dar el 120% de intensidad para ganarles”.

Pese a la victoria del Granada y como están recortando puntos los equipos de la zona de descenso, Voro no quiso calificar el partido como ‘a vida o muerte’. “Es un partido muy importante, pero aún quedan 16 jornadas. Necesitamos sumar, ya sabíamos que los de abajo iban a ganar. Todos los partidos son importantes y tenemos que sacar puntos, pero no lo calificaría como un partido ‘a vida o muerte’, quedan muchas jornadas”.

A nivel personal, el técnico valenciano destacó dos nombres propios. Zaza y Orellana. A raíz del jugador italiano y vistas las bajas en la parte ofensiva, Voro aseguró que tendrá minutos. “Es un jugador muy importante para nosotros, y ahora que tenemos las bajas de Santi Mina y Rodrigo va a ser vital. Ha mejorado físicamente y está muy motivado para ayudarnos”. En cuanto al chileno y un posible cambio de posición, Salvador no dio pistas de su posible ubicación en el próximo partido. “Jugó muy bien detrás del punta la semana pasada. Es un jugador versátil que puede jugar en cualquier posición y lo importante es que esté disponible”.

Voro dirigiendo al Valencia esta temporada | Foto: Valencia CF

El conjunto che viene recuperando jugadores y eso es algo que le agrada al técnico del Valencia CF. “Se trabaja buscando el mejor rendimiento de todos. No se puede jugar solo con 14-15 jugadores, es una gran alternativa tener a todos disponibles y que haya competitividad entre ellos. Santos y Medrán se han quedado fuera porque no pueden entrar todos, y eso que Aderlan el último día fue titular. Esto demuestra que trabajando, todos van a tener minutos, y además ahora tenemos un calendario muy denso”.

Sobre Ernesto Valverde, técnico rival, Voro compartió vestuario con él en la entidad de Mestalla y tiene un gran recuerdo de su persona tanto en la faceta deportiva como en la personal. “Esos cinco meses con él fueron muy agradables, congeniamos con los dos, aprendí mucho en lo deportivo. Mañana voy a tener a un amigo en el otro banquillo, pero está claro que cada uno pelea por sus intereses”.

Un tema que se está debatiendo bastante en los últimos días, es la falta de gol del Valencia CF. Algo que por el contrario no mostró Voro como algo preocupante en su respuesta. “Ante el Eibar con diez no pudimos crear demasiadas ocasiones, y en Sevilla es cierto que nos faltó acierto en el último pase. No vamos a entrar a hacer de esto un problema, ya que no lo hay, hemos visto puerta en otras ocasiones y no es algo que me preocupe demasiado. Son circunstancias del juego y ha coincidido en dos partidos”.

Para cerrar su intervención en la rueda de prensa, Voro quiso extenderse en el hecho de lo importante que es que la afición sume y ayude al equipo a conseguir el objetivo de la permanencia. “Yo entiendo que el aficionado esté enfadado, decepcionado, frustrado. Es la realidad, el equipo no ha cumplido las expectativas. Yo veo a la gente por la calle y entiendo su malestar. Pero también es cierto que la afición es responsable, su máxima ilusión es ver ganar al equipo, y necesitamos que haya una comunión entre afición y equipo. Los jugadores necesitan el apoyo de la grada en estos diez partidos, es fundamental el plus que el público le puede dar al equipo. No podemos pedir nada, pero es necesario hacer de esa comunión un punto fuerte.”