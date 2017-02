Google Plus

Previa Valencia - Athletic: los leones ponen a prueba la paciencia de Mestalla | Fotomontaje: Anxo Rei

Se encuentra la presente temporada en una fase avanzada ya del calendario, con veintidós jornadas disputadas ya, y la vigésimotercera, llevando al Valencia y al Athletic a citarse en Mestalla. Se trata de un duelo entre dos escuadras francamente dispares, pues los valencianistas buscan una bocanada de oxígeno para abandonar la zona inferior, mientras que los leones quieren vencer para apretar la pelea por las posiciones europeas. Es un partido del que además no guardarán muy buen recuerdo los valencianistas, al menos de la primera vuelta, pues derrotados fueron en el nuevo San Mamés por dos tantos a uno.

Urge reaccionar

Siendo francos, es imposible negar que la situación del Valencia parece impeorable. Con el equipo en una malísima racha de resultados, en una situación institucional complicada, y con la paciencia entre la afición bajo cero, un duelo ante un equipo rocoso como el Athletic nunca es la mejor opción. Los hombres de Voro necesitan dar una alegría a su gente tras un rendimiento digno de ser calificado de "esperpento" frente al Eibar, que sacó los tres puntos de Mestalla con una severa goleada (0-4).

Puede presumir Voro de al menos recuperar a Carlos Soler para este partido, tras ser expulsado en dicho partido por un manotazo a Escalante en el interior de su propia área. Por otro lado, Santi Mina causará baja por lesión, lo cualo es una noticia pésima, pues estaba siendo uno de los mejores jugadores del Valencia en las últimas jornadas. Será Orellana, quien también está desplegando un muy buen fútbol, quien seguramente supla al joven gallego, que se tendrá que conformar con disfrutar el partido desde la grada.

A por la séptima plaza

Lo tienen más que claro los hombres que actualmente dirige Ernesto Valverde, quien fue técnico valencianista unos años atrás. El objetivo del Athletic es meterse en la Europa League, y el modo más sencillo de hacerlo, es quedarse con la séptima plaza -que ocupa por ahora la SD Eibar- y confiar en que el Barcelona venza al Alavés en la final de la Copa del Rey; o adjudicarse la sexta plaza y evitar así depender de otros equipos.

Y afronta con cierta confianza y sin bajas excesivamente importantes el duelo el combinado bilbaino, que recuperó la sonrisa la pasada jornada con un buen triunfo frente al Deportivo de la Coruña. Sin duda, sumar tres unidades por segunda semana consecutiva supondría un buen empujón para los de San Mamés, que se colocarían sextos, y dependería del resultado del Villarreal el mantener o no dicha posición.

Un histórico duelo que se tiñe de blanco

Y es éste uno de los enfrentamientos más clásicos del fútbol español, pues son el Athletic y el Valencia dos grandes del deporte rey en la nación ibérica, y como tales, dos de los clubes con mayor palmarés. Se han enfrentado en un total de 177 veces, de las cuales, 69 han caído a favor de los valencianistas, que logran una apretada ventaja sobre los 67 triunfos rojiblancos. Queda así un resto de 41 igualadas. En cuanto a goles anotados, curiosamente, ambos equipos se mantienen igualados, con 285 dianas realizadas cada uno.

La estadística presente, para los de Valverde

Cambia sin embargo la cosa cuando se cambia la mirada de las cifras históricas, a las estadísticas del presente ejercicio. Los de Valverde están siendo un mejor equipo a nivel general, aunque ello no se refleja en la cifra de goles. De hecho, el Valencia anota más (29-28), aunque sí es cierto que también encaja muchísimos más tantos (40-26). En cuanto a promedio de acierto de pases, también se lleva la ventaja el combinado bilbaino.

Declaraciones

Llamó a la calma Voro en la rueda de prensa, afirmando que no ve el partido frente al Athletic como una "a vida o muerte". Simplemente, dejó caer que su equipo avanza "partido a partido y no vamos más allá". Sobre sus rivales, aseguró que "me preocupa todo porque tiene mecanismos ien definidos", tras lo cual recalcó tener delante un combinado "que trabaja bien la estrategia" y " es poderoso en juego aéreo".

Por su parte, Ernesto Valverde dejó bien claro que su equipo trataría de "dar primero" ante un Valencia que está pasando "problemas en casa" para remontar situaciones adversas. Aseguró que aunque no fuere esto garantía de victoria, valora que "ponerse por delante significa que das el primer golpe". Ante todo, mantuvo que los leones se mantendrían fieles "a su estilo", con una alineación que sufrirá cambios tras el desgaste acumulado de la competición europea.

Fernández Borbalán, al silbato

El colegiado del comité andaluz será el encargado de ejercer de juez en el duelo a disputar en Mestalla entre el Valencia y el Athletic. A sus 43 años, es uno de los árbitros más contrastados del país, pues lleva ya trece temporadas arbitrando en la máxima categoría del fútbol español. Ha arbitrado ya al Athletic en el presente curso, en concreto, durante la victoria copera de los leones frente al FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.

Convocatorias

Son oficiales ya las convocatorias de ambos combinados. La lista valencianista la integran Alves, Jaume, Abdennour, Montoya, Cancelo, Siqueira, Lato, Garay, Mangala, Soler, Parejo, Enzo Pérez, Mario Suárez, Bakkali, Munir, Zaza, Orellana y Nani. Mientras tanto, la del Athletic la integran Iraizoz, Bóveda, Laporte, Eraso, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, Lekue, Etxeita, Mikel Rico, De Marcos, Aduriz, Raúl García, Saborit, Yeray y Remiro.

Posibles onces