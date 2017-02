Valencia CF - Real Madrid: puntuaciones del Valencia, jornada 16 de La Liga

Google Plus

El Valencia celebra la victoria ante el Real Madrid | Fuente: valenciacf.com

Mestalla volvió a vivir una de sus grandes noches. La afición, conocedora de la importancia del duelo, no falló y empujó a su equipo ante las embestidas del Madrid.

El Valencia derrotó al Madrid por dos goles a uno. En el minuto 8, los de Voro ya tenían una ventaja de 2-0. Zaza, primero, y Orellana dieron la renta que los ches se encargaron de defender con uñas y dientes. Al filo del descanso, Ronaldo cabeceó a la red un centro de Marcelo, un tanto que dio alas a un Madrid que se volcó para conseguir el segundo. Sin embargo, los arreones del equipo merengue no fueron suficientes y los tres puntos se quedaron en Mestalla.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Voro

8| No se dejó amilanar por la visita del líder y volvió a apostar por Orellana en lugar de cubrirse las espaldas con tres centrocampistas. Más conservador tras la lesión de Nani, al dar entrada a Siqueira y apostar por Gayá como extremo.

Alves

8| Mostró mucha seguridad en las embestidas del Madrid e hizo gala de sus reflejos felinos. Desbarató todas las ocasiones de los merengues. No pudo hacer nada en el cabezazo de Cristiano que supuso el 2-1.

Cancelo

5| Sufre mucho de lateral, más si cabe ante uno de los mejores equipos del mundo. En ataque tampoco estuvo fino y perdió muchos balones a causa de malos controles que pudieron suponer algún tanto del Madrid. Acabó el partido mejor que el resto por su gran físico.

Garay

7| Despistó su marca en el gol del Madrid, dejando libre a Cristiano, que remató a placer. No se complicó con el balón, mandándolo lejos cuando era necesario.

Mangala

8| Sigue en su línea de líder de la defensa. El central galo ha recuperado su nivel y dado solidez a la defensa che. Seguro por arriba y difícil de superar. Le sacó limpio el balón a Cristiano en una jugada en la que los blancos pidieron penalti.

Gayá

8| No tuvo tanta presencia en ataque como de costumbre. A pesar de que pasó a jugar de extremo con la entrada de Siqueira, se dejó ver en posiciones muy retrasadas durante todo el encuentro, ayudando al brasileño. Seguro y generoso en defensa.

Enzo

8| Siempre en su sitio y realizando un gran despliegue físico. Estuvo bien realizando las coberturas, provocando faltas para oxigenar al equipo. Volvió a ver amarilla, una asignatura pendiente del ‘ocho’. El argentino está ofreciendo su mejor nivel desde que llegó al Valencia.

Parejo

8| No pudo llevar la batuta del equipo porque el partido fue de ida y vuelta, pero supo adaptarse jugando al primer toque. Estuvo a punto de marcar de falta en la primera mitad y realizó una gran jugada en los minutos finales caracoleando en el área rival que terminó con un disparo que detuvo Keylor.

Munir

8| Muy trabajador, activo en ataque y generoso en defensa, incluso salvó un gol de James en la línea. El hispano marroquí se ha aplicado en tareas defensivas y realizó un gran derroche físico para ayudar a Cancelo. Asistió a Zaza en el primer tanto y robó el balón que propició la contra en el segundo.

Orellana

8| Marcó su primer gol como valencianista. Anotó el segundo tanto de la tarde tras una contra de libro, bien conducida por Nani. No tuvo tanta presencia como en el encuentro ante el Athletic y no se le veía cómodo en defensa. Fue sustituido por Carlos Soler en el minuto 56.

Nani

7| Luchó, encaró y asistió. Sexta asistencia del luso en lo que va de curso. Supo controlar el tiempo y dio a Orellana el pase de gol en el momento justo. Se lesionó tras una galopada con Casemiro y tuvo que ser sustituido en el minuto 39 de la primera mitad.

Zaza

8| Combativo y batallador. El italiano no paró de correr hasta que se le agotaron las pilas en el minuto 74. Tras un mal control dentro del área, se inventó un golazo por la escuadra a la media vuelta. Además, inició el contraataque en el segundo gol de los ches y realizó un buen arrastre a Ramos que le dejó vía libre a Orellana.

Siqueira

6| Entró al terreno de juego en la primera mitad a causa de la lesión de Nani. Ocupó la posición más retrasada del doble lateral formado en la banda izquierda. No apareció en ataque. En defensa se vio superado por Lucas Vázquez en la segunda parte.

Carlos Soler

7| Sustituyó a Orellana para dar más solidez al centro del campo che. No pudo tocar muchos balones por lo que no estuvo muy participativo y no pudo realizar el juego de toque que le caracteriza. Realizó un juego sencillo, sin complicaciones y sin amedrentarse por el rival que tenía enfrente.

Mario Suárez

6| Entró al campo por un Zaza desfondado para aportar más físico al centro del campo che, que juntó a cuatro jugadores en el mediocampo.