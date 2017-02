Voro: "Hace dos semanas estábamos cerca del descenso, ahora ya se mira para arriba"

Voro: "hace dos partidos estábamos cerca del descenso, ahoraya se mira hacia arriba". | Fuente: LaLiga

Está cerca ya un nueva jornada de la Liga Santander, que se encuentra ya en una fase bien adelantada de su calendario. Y tras haber cuajado dos sobresalientes victorias ante el Athletic y el Real Madrid, ambas en Mestalla, se prepara el Valencia para una batalla campal en Mendizorroza, hogar de un aguerrido Alavés que buscará sorprender a los de Voro. Y precisamente éste ha comparecido ante los medios en su rueda de prensa para transmitir al público sus impresiones de cara al próximo compromiso del campeonato regular liguero.

Empezó en primer lugar negando cualquier negociación o conversación sobre su futuro, al declarar que no ha "hablado con la propiedad, no me han dicho nada", pues se considera que "no es el momento, no hay necesidad de abrir ese debate, a mí no me preocupa mi futuro, hay tiempo, lo importante es el día a día". Tras ello, remarcó nuevamente "aún quedan 15 partidos, no hay necesidad". Sobre las bajas del equipo, habló de Montoya, quien seguró que "si está para el martes será muy justo" mientras que sobre Nani, "dijeron dos semanas de baja... no podremos contar con ellos para estos dos partidos".

Ya hablando sobre su rival, no escatimó en elogios para Mauricio Pellegrino, ex del banquillo de Mestalla. Aseguró que el argentino "está haciendo las cosas muy bien, el partido del sábado es muy complicado", pues considera que "el Alavés es un equipo que ha crecido mucho". Sobre el actual momento de forma y el estado de euforia momentánea, aseguró mantenerse con los pies en el suelo, a pesar de la mejoría, tras asegurar que "las caras no son las mismas de hace un mes, pero igual que las de todos, los aficionados, los futbolistas sienten y padecen." Tras lo cual sentenció que "hace dos partidos estábamos cerca del descenso, ahora ya se mira hacia arriba".