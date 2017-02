Alavés - Valencia: Mendizorroza mide el despertar del 'dragón dormido'

Google Plus

Valencia y Alavés medirán fuerzas tras una jornada muy intensa para los de la capital del Turia que tras dos victorias de muchísimo nivel y prestigio, visitan el duro feudo de Mendizorroza para enfrentarse al flamante finalista de Copa del Rey.

Será un duelo emotivo, sobretodo para el técnico del conjunto albiazul, debido al pasado blanquinegro, tanto como jugador, como de entrenador, además, el central Alexis Ruano también vistió la camiseta del Valencia, donde ganó la Copa en 2008, donde fue clave con su tanto en la final, que supuso el 2-0 para el conjunto che en el enfrentamiento ante el Getafe en el Calderón.

Volver a contentar a la afición

La última vez que el conjunto vasco jugó en su estadio fue vapuleado por el Fútbol Club Barcelona, justo unos días después de que los del 'Flaco' Pellegrino lograsen meterse en la final de Copa ante el Celta de Vigo, precisamente en Mendizorroza, gracias al gol de Edgar Méndez llegando al final del encuentro.

Ahora, con la tranquilidad de haber ganado en su último partido de Liga, el Alavés tratará de imponerse a un club que viene con la moral por las nubes tras una temporada tan negra como el murciélago de su escudo. Pese a estar bordando una gran temporada en su regreso a la categoría de oro del fútbol español, la principal preocupación de los vitorianos es mantener la categoría, y una victoria ante el Valencia distanciaría a los de Pellegrino a siete puntos de los valencianos, que de ganar en Vitoria se acercarían al Deportivo Alavés.

Pellegrino dirigiendo un partido del Alavés | Imagen: www.laliga.es

La última vez que el entrenador argentino se midió a su ex equipo, el encuentro se saldó con una derrota para el Alavés en Mestalla aunque los blanquiazules estuvieron cerca de sacar algún punto del coliseo blanquinegro.

El Alavés quiere mantener su racha de sólo una derrota en los últimos nueve encuentros, aunque de esos partidos, cuatro de ellos fueron empates, y la derrota fue ante el Barcelona.

¿Reacción o sólo motivación?

Esa es la pregunta que deberá contestar el conjunto de Mestalla. Tras tres partidos invicto y habiendo sumado siete puntos en dichos encuentros, los de Voro quieren ganar en Mendizorroza para olvidar por completo la pelea por el descenso y confirmar su vuelta.

Tras dos partidos en Mestalla, en que ha ganado ante rivales de nivel como Athletic de Bilbao, a quién ganó por dos goles a cero, el Real Madrid, líder de la clasificación al que venció por la mínima y sabiendo sufrir como hacía mucho que no se hacía, el Valencia visita al Alavés en su mejor momento.

Orellana celebra su primer tanto con la camiseta del Valencia. | Imagen: www.valenciacf.com

Voro no variará mucho el once que presentó en Mestalla ante el Real Madrid, a excepción de Nani, que por la lesión sufrida en el partido ante los merengues, causará baja ante el Alavés en Vitoria. Por otra parte, Zaza y Orellana parecen fijos en el once del técnico valenciano debido a su gran nivel demostrado en los últimos encuentros, precisamente ellos fueron los que dieron al conjunto che la victoria ante los de Zidane, lo que en la prensa de la capital dio mucho que hablar, ya que en diciembre, cuando se debió jugar el partido, ninguno de los dos era jugador del Valencia.

Una victoria en Mendizorroza sería vital en el objetivo de mantener la categoria, ya que, de ganar, el Valencia se quedaría con 29 puntos en la tabla clasificatoria, que, en caso de que el Sporting no ganase su partido ante el Celta de Vigo, y el Granada en San Mamés, quedaría a 13 puntos del descenso, unos números que prácticamente le permitirían olvidarse de un hipotético y desastroso descenso.

Un profesor arbitrará el encuentro

Mario Melero López será el encargado de dirigir la contienda entre ambos conjuntos. El malagueño llegó a la élite en 2014, y precisamente fue ese año cuando ganó el Trofeo Vicente Acebedo que lo acreditó como mejor árbitro de Segunda División, lo que le sirvió para ganarse un puesto en la categoría de oro del fútbol español.

En los diez partidos que lleva arbitrados en la presente temporada, ha mostrado 52 tarjetas amarillas, de las cuales tres de ellas acabaron en expulsión. Sólo ha dirigido al Valencia en una ocasión, en la que el Valencia ganó en Copa del Rey ante el Leganés. Por otro lado, el Alavés ha perdido los dos encuentros que le ha arbitrado Melero López, ambos por 1-0.