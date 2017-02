Curro Torres: "El trabajo de todos se ha visto recompensado"

Google Plus

Curro Torres durante la rueda de prensa. | Imagen: María Casas (vavel)

Tras la contundente victoria del Valencia Mestalla ante el Atlético Baleares, en la que el filial blanquinegro se impuso por 5-0 a los del archipiélago, el técnico hipano-alemán valoró el partido en la comparecencia de prensa.

Curro Torres aseguró que el equipo tenía que "mantener la línea en la que estábamos" en el Antonio Puchades tras la estrepitosa derrota en Alcoy (3-0), aunque el técnico valencianista asegura que "el resultado puede dar a entender que el Alcoyano fue infinitamente superior a nosotros, aunque no lo creemos así". El entrenador del filial hizo una valoración positiva del partido de sus chicos aunque afirma que "el partido se nos ha puesto de cara por la expulsión de Fullana". "Creo que el trabajo de todos al final se ve recompensado en el marcador, independientemente de quién marque los goles" añadió el técnico cuando fue preguntado por la sociedad en ataque de Rafa Mir y Jordi Sánchez. Además, sobre este último aseguro que "me devuelve la confianza cada partido que está, cada día que está entrenando, él y los demás, no es una cuestión de sólamente porque marque goles".

Además, habló sobre uno de los jugadores más destacados del encuentro, Jordi Sánchez, que anotó un doblete y participó en otro gol con una asistencia. "Siempre es bueno que la gente de arriba marque goles, en este caso Rafa, que venía marcando, ha marcado, y sobretodo Jordi, que hace un sacrificio y un gran trabajo, es bueno que hoy también tenga ese trabajo recompensado con goles porque los delanteros al final es lo que quieren hacer".

Tuvo tiempo también de analizar a su rival sobre quien dijo que es "un buen equipo" al que le han condicionado las circunstancias del partido. Asegura que "con el 1-0 y con un jugador menos, han intentado empatar y ahí nos han dejado bastante espacio que hemos sabido aprovechar".

Con respecto a la siguiente jornada, en la que viajan a Mallorca para enfrentarse al filial bermellón, único equipo que ha sacado los tres puntos del Puchades, Curro Torres dijo que "habrá las mismas ganas de revancha que hoy", pues ante el Baleares también cayeron en la primera vuelta. "Intentaremos hacer un buen partido ante un filial que aquí nos pasó por encima, que fue mejor que nosotros y nos ganó con justicia e intentaremos hacerlo así allí nosotros", finalizó.

Ante la posible subida de moral excesiva del equipo al encontrarse cómodos en puestos de play-off, Curro Torres aseguró que "no tengo que rebajar la euforia porque saben cuál es el discurso y porque son conscientes de lo que nos cuesta el trabajo y de lo que nos cuesta ganar y así lo vamos a hacer hasta el final". Finalmente, el entrenador del Mestalla recalcó que "el objetivo es quedar por encima de la temporada pasada". Pero finalizó su comparecencia con unas tajantes declaraciones: "no nos equivoquemos, el objetivo es seguir formando jugadores, eso es lo que nosotros trabajamos cada día".