Mangala, killer por un día

Mangala celebra el tanto de la victoria ante el Leganés | Fuente: valenciacf.com

Eliaquim Mangala se estrenó como goleador che el pasado martes en Mestalla. Tras un córner botado por Dani Parejo, el francés aprovechó la desorganización de los jugadores del Leganés a causa de varios rechaces previos. El defensa galo necesitó dos remates a portería para hacer gol con la zurda con Herrerín ya vencido, ya que el primer cabezazo fue detenido por el guardameta vasco.

Así, el central francés se ha convertido en el decimocuarto jugador valencianista que anota en La Liga, en una temporada en la que el conjunto che no ha tenido un goleador destacado.

El galo ha conseguido asentarse en el Valencia y dar solidez a la defensa blanquinegra, algo que parecía imposible. El conjunto che dejó la portería a cero por cuarta vez en lo que va de temporada. Además, ese dato ha sido posible con la llegada de Voro al banquillo valencianista ya que, hasta su llegada, el Valencia había encajado en todos los encuentros. Sin embargo, con el técnico de l’Alcúdia, los de Mestalla han conseguido poner el cerrojo en la portería en cuatro de los últimos ocho partidos.

En cuanto al futuro de Mangala, el central siempre ha manifestado estar “cómodo” en Valencia y “a gusto” en el equipo. Sin embargo, la elevada opción de compra y el alto salario del futbolista hacen que su estancia en la capital del Turia la próxima temporada sea algo muy complicado, a pesar de que el francés ha demostrado ser el mejor efectivo defensivo de la presente campaña. El defensa se ha ganado el cariño de la afición por su entrega en el campo, algo que Mangala valora positivamente ya que se siente querido.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al partido frente al Leganés, el galo no quiso mojarse sobre su futuro y se desmarcó argumentando que no sabe “nada” de lo que sucederá la próxima temporada y que “en el fútbol todo puede acontecer”. Mangala considera que son los presidentes de ambos clubes los que deben hablar y eso es algo que no depende de él. En caso de que el Valencia no pueda contar con el defensa francés la próxima temporada, deberá buscar un recambio de garantías a un central que se ganó a la afición rápidamente y que ha demostrado sobradamente sus cualidades y su poderío físico.