Gameiro y Griezmann, el mayor peligro del Atletico contra el Valencia

Google Plus

Fuente: Atletico de Madrid

Griezmann y Gameiro no están en su mejor campaña, se ve en sus números, pero pese a ello sus goles están siendo de vital importancia a la hora de sumar puntos y acercarse al objetivo de jugar la Champions la temporada que viene. Griezmann lleva diez goles en esta liga, pocos para lo que acostumbra, en cambio Gameiro lleva únicamente nueve y tres de ellos hace pocas jornadas contra el Sporting de Gijon, lo que evidencia que su año no esta siendo el mejor. Pero esto no quita la peligrosidad que tienen ambos en cada partido, ya que en cualquier momento pueden marcar la diferencia como por ejemplo Griezmann salvando un punto de Riazor con un golazo desde 35 metros tras un partido bastante gris.

Quizá Gameiro no haya acabado de encajar como se esperaba en el conjunto Colchonero, pero esto no quita de su importancia en el once en labores mas allá de anotar goles, se asocia, asiste… En cambio Griezmann es la estrella, sin ser su mejor año desde que llegó al Manzanares sigue salvando los muebles cuando todo parece perdido y sigue manteniendo vivo al equipo en sus peores noches. El Valencia tendrá que tener cuidado con el, al mínimo despiste… gol.

La cita será el domingo a las 16:15 horas en el Estadio Vicente Calderón, donde ambos equipos tendrán mucho en juego. El Atleti recibirá al Valencia en plena lucha por el 4º puesto con la Real Sociedad, en cambio el Valencia tratará de continuar escalando posiciones en la clasificación y confirmar su buen momento de forma con tres puntos mas que le hagan soñar con algo mas que la salvación.

El Valencia tendrá un gran reto ya que necesitará frenar a ambos delanteros en un momento en que están consiguiendo con bastante asiduidad mantener la portería a cero y esta es una prueba de fuego para la zaga Ché.