Atlético de Madrid - Valencia CF: última oportunidad de asaltar el Calderón

Fotomontaje Anxo Rey

El Valencia jugará este domingo su último encuentro en el Vicente Calderón, a causa de la inauguración del Wanda Metropolitano, programada para la próxima temporada. En los últimos siete partidos del Valencia en el estadio atlético –de Liga, Copa y Europa League– el conjunto che no ha sido capaz de llevarse la victoria en ninguno, consiguiendo 4 derrotas y 3 empates. Por tanto, los de Voro quieren sacarse la espinita y acabar con buen sabor de boca su trayectoria en el Calderón, un estadio que, históricamente, no se le da bien al equipo che, que tiene un porcentaje muy bajo de victorias: no llega al 23%.

Además, el Valencia puede aprovechar la ansiedad de los de Simeone, apeados de Champions y relegados a la quinta plaza tras la victoria de la Real Sociedad. El Atleti necesita ganar y los de la capital del Turia deben jugar con los tiempos y las prisas de los rojiblancos para llevarse la victoria del Calderón.

Seguir compitiendo

El conjunto blanquinegro busca la segunda victoria consecutiva tras el tropiezo en Mendizorroza. De ganar en el Calderón, el Valencia se quedaría a un paso del pleno en la maratón de cinco partidos en los últimos 15 días, consiguiendo 12 puntos de 15 posibles. Además, en caso de conseguir la victoria ante el Atleti, los ches podrían recortar puntos a sus rivales próximos en la tabla –que tienen compromisos complicados– y acercarse, poco a poco, a la séptima plaza, que podría dar acceso a Europa. Sin embargo, prácticamente hasta los aficionados más soñadores han perdido la esperanza en este equipo, que cada semana da una de cal y otra de arena, y parece conformarse con la salvación y terminar la temporada en tierra de nadie.

Por tanto, la tarea principal de Voro es conseguir que los jugadores sigan compitiendo, como ocurriera ante el Madrid, y creyendo que hay posibilidades de asaltar esa séptima plaza. Además, el técnico de l’Alcúdia recupera efectivos importantes como Orellana, tras su sanción, y Santi Mina y Montoya, tras superar sus respectivas lesiones. Presumiblemente, el entrenador valencianista no hará rotaciones y alineará al once de gala, a excepción de Nani que continúa lesionado. La principal duda en el once de Voro es el lateral derecho: Montoya vuelve a la convocatoria tras perderse los tres últimos partidos y apunta a titular, ya que la bajada de forma de Cancelo hace que el equipo sufra muchos ataques por ese costado que el portugués no es capaz de defender.

Enzo Pérez conduce el balón perseguido por Griezmann | Fuente: valenciacf.com

Recuperar sensaciones

El Atleti volvió a naufragar en el encuentro frente al Deportivo. Sin embargo, Griezmann –con un obús desde fuera del área– lanzó un salvavidas a los rojiblancos. Por eso, después de la mala imagen ofrecida ante los gallegos, el conjunto de Simeone pretende recuperar las sensaciones mostradas en el partido frente al Barça, donde a pesar de la derrota se volvió a ver a ese equipo guerrero que recupera el balón muy cerca de la portería contraria.

Sin embargo, parece que esta temporada el Atleti ha perdido la esencia del Cholo. Antes, concedía escasas ocasiones y materializaba las pocas que tenía. En cambio, este año, son más débiles en defensa, y en ataque crean muchas ocasiones y buenas, pero les cuesta mucho anotar.

En defensa, Simeone va a recuperar a Juanfran, que vuelve a una convocatoria, tras la lesión en el bíceps femoral que le ha tenido prácticamente un mes apartado. Pero no todo son buenas noticias para el técnico rojiblanco, ya que Godín cumplió ciclo de amonestaciones y no podrá disputar el encuentro, por lo que el Cholo pierde a su líder defensivo. En cuanto al ataque, el Atleti tampoco podrá contar con su cuarto máximo anotador en liga. Fernando Torres dio el susto en Riazor al quedar inconsciente. El Niño, que perdió el conocimiento al caer al suelo tras una disputa con Bergantiños, ya recibió el alta médica pero no estará disponible este fin de semana.

El once de Simeone parece claro, con los mismos que ante el Barça en la portería, mediocampo y delantera. La defensa es la que más dudas presenta, el único que parece tener el puesto asegurado para partir de inicio es Filipe Luis. Presumiblemente, Vrsaljko continuará en el lateral derecho y Juanfran esperará su oportunidad en el banquillo. Mientras que en el centro de la zaga es probable que Savic y Giménez formen pareja.

Convocatoria

Atlético de Madrid: Oblack, Moyá, Juanfran, Vrsaljko, Giménez, Savic, Lucas, Filipe Luis, Gabi, Koke, Saúl, Thomas, Carrasco, Cerci, Gaitán, Correa, Griezmann, Gameiro, Juan Moreno.

Valencia CF: Alves, Jaume, Cancelo, Montoya, Garay, Mangala, Abdennour, Siqueira, Gayá, Enzo, Parejo, Suárez, Soler, Orellana, Munir, Santi Mina, Bakkali, Zaza. Por decisión técnica se han quedado fuera de la lista Medrán y Santos, mientras que Rodrigo y Nani continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Posibles onces