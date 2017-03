La actitud en el Vicente Calderón, mejorable

Google Plus

Cancelo en acción en el Vicente Calderón | Foto: Valencia CF

La mejoría del Valencia CF parece perderse en el camino de los viajes del conjunto che hacia sus partidos lejos de Mestalla. Los de Voro, tras ganar con solvencia en el “Estadio de la Cerámica”, han mostrado dos caras muy distintas en casa y fuera de ella. Ante Athletic Club y CD Leganés, pero sobre todo contra el Real Madrid, el Valencia CF se dejó todo en el terreno de juego, lo que le llevó a conseguir tres victorias.

La película ha sido muy distinta ante Deportivo Alavés y en especial el pasado domingo contra el Atlético de Madrid. Volvieron los errores en defensa, faltó creatividad en el medio campo, pese a tener más posesión que el rival, y apenas se crearon ocasiones de cara a portería. Diego Alves salvó al equipo de una goleada aún mayor, de un equipo que parece que fuera de casa no rinde al máximo nivel posible.

Mestalla es muy duro y exigente, pero también es un plus que muchos equipos de la categoría quisieran tener de su lado. Parece que los jugadores se han dado cuenta de las consecuencias que tiene no rendir en Mestalla. Pero se han olvidado de hacerlo lejos de su feudo. En tierra de nadie, con la permanencia prácticamente asegurada y con Europa a un mundo, la sensación que da la plantilla es que de aquí a final de temporada el objetivo es dar una buena imagen en casa y hacer acto de presencia fuera de ella.

Eso no vale en este club. La afición necesita ver síntomas de regularidad, no de un equipo que da bandazos y que es capaz de ganar al Real Madrid y de caer goleado ante el Eibar. Se puede ganar o no, pero la intensidad y la actitud sobre el terreno de juego es innegociable. La próxima jornada los de Voro reciben a un necesitado Sporting, y probablemente mejoren sus prestaciones. Pero es en la siguiente jornada foránea, en el Camp Nou, donde el Valencia CF debe mostrar una buena imagen, dejándose la piel, independientemente de cual sea el resultado. Es lo que merece la afición.