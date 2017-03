El Gijón, un equipo frágil al que se puede hacer daño | Fuente: LaLiga

Está francamente cerca ya uno de los duelos más decisivos de la temporada. Toca posar la mirada en Mestalla para ver enfrentarse a dos equipos necesitados. El Valencia necesita ganar, primero para prácticamente certificar ya la permanencia. Segundo y más importante, para disculparse con Mestalla. La grada lo merece y lo espera. Mientras tanto, un Sporting en horas bajas tratará de vencer para dar un importante paso en vusca de la salvación. Y en dicho duelo habrá que tener en cuenta un importante factor, y no es otro que la frágil defensa del combinado asturiano, una de las más castigadas de la categoría.

Ya estuvieron el pasado ejercicio coqueteando con el descenso durante buena parte del curso. Y este año, muy mala pinta tiene el devenir de los de El Molinón. Con una defensa, ya dicho, muy frágil y que tiende a errar con cierta frecuencia, muy difícil resulta en ocasiones llegar ya siquiera a puntuar. Y encima, su delantera tampoco es justamente la más contundente de la división.

Retornando a su desempeño en labores defensivas, no ha sido extraño verlos encajar tantos a balón parado donde las marcas no eran bien ejecutadas. Tampoco faltan las impreciones despejando o sacando el esférico del área de tres cuartos, ni los penaltis raíz de malas acciones atrás. Probablemente, su mejor hombre es Jorge Meré, un joven canterano del club asturiano, que milita en las categorías inferiores de la selección nacional. No están acabando de realizar su mejor temporada hombres como Douglas o Lora, a pesar de que, por ejemplo, Lillo o Amorebieta no están realizando tan mala temporada. Siguen estando aún así lejos del nivel que requiere un club que tiene posibilidades de aspirar a la permanencia. Sin duda, si el Valencia puede explotar esta debilidad, tiene muchas probabilidades de vencer y dejar KO al Sporting, que vería sus opciones de salvarse afectadas.