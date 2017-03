Voro: "Todos esperábamos más, pero la realidad es la que es"

Voro dando instrucciones a sus jugadores | Fuente: valenciacf.com

Salvador González, ‘Voro’, considera que la temporada del Valencia está siendo “muy difícil” a causa de la mala trayectoria del equipo che desde el principio de la temporada. El entrenador blanquinegro se lamentó al asegurar que esperaban más, pero "la realidad es la que es". Por ello, el técnico quiere centrarse en alcanzar el objetivo de la salvación, que “no está todavía conseguido”, en los once encuentros que restan para terminar La Liga, y acabar la competición doméstica “lo más arriba posible”.

En cuanto al encuentro frente al Sporting de Gijón, Voro ha asegurado que no cree que el encuentro haya sido “vergonzante”, sino que el conjunto blanquinegro ha llevado el peso del partido y han merecido “mucho más” en la segunda parte. El de l’Alcúdia ha asegurado que “el equipo ha dado la cara” y “los jugadores han querido”, a pesar de la falta de acierto. El entrenador che no cree que haya faltado compromiso en sus jugadores, porque “si cometes un error es un error, no es que no haya actitud”.

El técnico, visiblemente molesto durante la rueda de prensa, cree que la primera parte ha sido igualada, a pesar de que los blanquinegros no han estado bien. Voro ha destacado la mejora de sus jugadores en la segunda mitad, en la que han buscado el partido y han gozado de las mejores ocasiones. El entrenador valencianista considera que el encuentro se ha complicado “en una acción aislada” y su equipo “ha buscado hasta el final llevarse el partido” y “lo ha intentado”.

Voro también se ha pronunciado respecto a los cánticos contra Peter Lim, aunque ha decidido no mojarse al afirmar que los aficionados “pueden decir lo que crean conveniente”, que ellos se dedican “a lo que pasa en el césped”. Gran parte del enfado de la afición viene porque los seguidores creen que el equipo puede dar más, como demostró ganando al Real Madrid cuando era líder de La Liga. Sin embargo, el técnico che considera que “cada partido es una historia” y que la realidad habría sido distinta si el Valencia se hubiera puesto por delante en alguna de las ocasiones que ha tenido. El de l’Alcúdia asegura que intentan “que el equipo compita siempre”, pero “el fútbol son estados de ánimo”.