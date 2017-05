Google Plus

Previa Real Madrid - Valencia: en busca de un triunfo que no arreglaría nada | Fotomontaje: Anxo Rei

Está ya el campeonato en su último y probablemente más decisivo tramo. Llega con fuerza el final de la temporada, con algunas de las posiciones ya definitivamente asignadas, y otras aún en disputa. Y una de este último grupo, es la del liderato, que ocupa un Real Madrid que recibe al Valencia CF, que ha vagabundeado por la Liga Santander para acabar en tierra de nadie y con la afición en su contra -y con razón-.

El Bernabéu tiene sed de sangre

Es imposible que sea de otro modo tras hacer historia Messi la semana pasada. El Santiago Bernabéu fue testigo de como el astro argentino decantaba el clásico para los blaugranas, y quiere ver como ante el Valencia, vuelve a cantarse victoria. Es por ello que se puede esperar a un Real agresivo, con ganas y con ambición, y es que ya más allá de esto, sigue jugándose la liga. Actualmente, es líder el club catalán por el goal average, pero cabe destacar que tienen los blancos un partido menos, por aquella visita a Balaídos que quedó aplazada por desperfectos de la fachada del estadio.

Y cabe destacar que a pesar del tropezón del club madridista, es bueno el momento de forma de los de Zidane. Aunque se pueden esperar rotaciones porque tiene la próxima semana el club merengue un cruce de semifinales de Champions frente a su vecino, el Atlético de Madrid. Sin embargo, es este un dato engañoso, porque dos de sus tres máximos realizadores, son Morata e Isco, frecuentes suplentes en el combinado de Zinedine Zidane. Por tanto, el mensaje es claro. Del Madrid, no hay que fiarse ni de los suplentes. Es un equipo peligroso y en forma, y que te puede romper con poco, muy poco, o prácticamente nada.

Ganar no basta

Es extraño realizar esta clase de afirmaciones, pero también es cuanto menos variopinta la situación valencianista. Por tanto, queda como anillo al dedo. Y es que la afición ché ha sido testigo de un equipo sin alma, que ha decidido que partidos competir, y cuales no. Y si no ha llegado a ser así realmente, esa es la imagen que se ha visto sobre el verde. Una mala planificación, con salidas importantes a finales del mercado de traspaso, y una lenta capacidad de reacción que acabó con los mejores jugadores del equipo llegando uno en enero desde Inglaterra, y el otro desde el Mestalla; han sido una parte de un proceso que ha desembocado en el peor Valencia de los últimos años.

Y la verdad, es que por muy satisfactoria que pueda resultar una victoria en el Santiago Bernabéu, se ha llegado a un punto en el que no basta para saciar a la afición. Porque ir a muerte solo en los partidos en los que estás en el punto de mira de todo el mundo, no es defender un escudo. Y por ello es que los valencianistas se han dejado ocho de sus últimos nueve puntos. Es un equipo que va a trompicones, a arreones, y que solo parece querer reaccionar cuando tiene el agua al cuello. Y lo peor, es que ni siquiera Voro ha sido capaz de solucionarlo.

Claro dominio blanco en el libro de los récords

Y como era presumiblemente esperable, son los madridistas los que se llevan la palma en el parcial de encuentros históricos entre estos dos equipos. Es este duelo uno de lo más históricos del fútbol español, y se ha disputado en 195 ocasiones. De ellas, una centena han sido triunfos madridistas, y 55 valencianistas. Queda con ello un resto de 30 igualadas. También es interesante el gran diferencial que hay en la cifra de goles anotados entre ambos equipos, nuevamente favorable a los de Chamartín (360-247).

La estadística, también blanca

Tampoco puede el club valencianista celebrar de mejorar las estadísticas del Real Madrid. Y es que los blancos también mejoran las cifras del presente curso del combinado ché. Son un equipo muchísimo más goleador (90-49) que el Valencia, y ligeramente mejor en lo que a la cifra de goles encajado respecta (38-59). También es superior el promedio de pases realizados por los blancos por encuentro, que son terceros (532), frente a un Valencia que es noveno (424).

Declaraciones

Compareció el mítico Zinedine Zidane ante los medios para transmitir sus impresiones del duelo. Empezó realizando cierta declaración de intenciones, cuando afirmó no ser "la persona que va a sentar a Cristiano o Bale". No obstante, es posible que el Galés descanse por sus problemas físicos. Sobre Isco, James u otros suplentes, aseguró que "todos son importantes y creo que se lo estoy demostrando a la plantilla", mas destacó que al final del día, tan solo puede "elegir once".

Mientras tanto, Voro siguió despejando balones sobre su continuidad, dejando caer vagamente que "lo que tenga que ser, ya se verá". Sin embargo, si que afirmó rotundamente que su idea "es no contemplar un escenario en otro sitio". Ya sobre el duelo, declaró que "el escenario y el rival nos motivan". Para concluir, destacó la necesidad de "defender bien".

Jesús Gil Manzano, al silbato

Y el archicélebre colegiado del comité arbitral extremeño será el encargado de ejercer de juez en el duelo que se disputará en el Santiago Bernabéu. Es un trencilla con bastantes años a sus espaldas, y milita en la élite desde el 2012. Ha sido tanto elogiado por sus arbitrajes, como acompañado por la polémica en varias ocasiones. Destaca por la irregularidad de su criterio en el momento de amonestar, pues ha llegado a dirigir partidos con casi diez amarillas y más de una expulsión (Barcelona 1-1 Atlético, Copa del Rey), o por el lado opuesto; encuentros con solo tres tarjetas (Borussia Monchengladbach 0-1 Fiorentina, UEFA Europa League).

Convocatorias

Han hecho ambos equipos oficiales sus convocatorias. La del Real Madrid la integran Navas, Casilla, Yáñez, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Danilo, James, Kroos, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez y Morata.

Mientras tanto, la lista valencianista está completada por Diego Alves, Jaume, Montoya, Gayà, Lato, Aderllan, Mangala, Garay, Eugeni, Parejo, Medrán, Soler, Orellana, Rodrigo, Bakkali, Nani, Munir y Santi Mina.

Posibles onces