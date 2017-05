Voro: “El equipo siempre intenta competir al máximo”

Voro dirigiendo al conjunto valencianista | Foto: Valencia CF

Hasta en dos ocasiones quisieron incidir los medios de comunicación presentes en la comparecencia acerca del hecho de que el Valencia parece que compite más ante los grandes equipos. El técnico che, por contra, cree que los suyos siempre compiten igual. “Yo creo que el equipo intenta competir bien siempre, lo máximo. No obstante, hay situaciones que te llevan a pensar que es de otra forma. No es lo mismo encajar un gol pronto que te cambia todo el panorama. Si el Madrid nos hubiera marcado el 2-0, hubiéramos ido a acortar distancias y nos hubieran hecho el tercero a la contra, te llevas un resultado negativo y no se puede trasladar todo al resultado para decir si has competido o no", explicó el míster.

"La lectura de que hay encuentros en los que sí queremos y otros que no, sinceramente no la comparto"

Insistiendo en este aspecto y en los números que tiene el Valencia CF ante los equipos de arriba, Voro quiso dejar claro que hay partidos mejores o peores, pero que la actitud no cambia. “Ante el Atlético perdimos 3-0 y no competimos según decía la prensa. El equipo lo intenta hacer siempre lo mejor posible, cada club tiene sus armas y llevarlo todo al hecho de que los jugadores quieren o no, no estoy de acuerdo. Un partido son acciones que te pueden condicionar y la lectura de que hay encuentros en los que sí queremos y otros que no, sinceramente no la comparto”, expresó.

En cuanto a uno de los aspectos tácticos del encuentro, los contragolpes del conjunto blanquinegro, el entrenador valenciano lamentó la falta de precisión en los últimos metros de su equipo: “En la primera parte hemos tenido un par de salidas de balón en las que ha faltado el último pase, y acciones en las que teníamos nuestra principal opción después de estar replegados. Es cierto que nos ha faltado un poco de precisión, todo se puede mejorar. En Valencia los dos goles nos salieron a la contra, pero hoy nos ha faltado precisión en esas acciones”.

Orellana, Alves y los canteranos

En el tema individual, Voro quiso defender a Orellana pese a las críticas sobre el jugador chileno: “No estoy de acuerdo en que ha estado flojo, ha entrado en contacto varias veces con el balón y le ha dado salida desde atrás. Creo que ha hecho un partido bueno. Es un jugador que desde invierno nos ha dado muchas cosas en esa posición, necesitábamos un jugador con esas características”.

"No sé hasta qué punto causa efecto en el lanzador. Pero yo creo que es más en la parte de Diego [Alves], que tiene esa virtud”

Diego Alves fue otro de los protagonistas del encuentro, parando de nuevo un penalti en el Bernabéu. Al técnico le preguntaron acerca de si tener delante a Alves puede influir en los lanzadores. “Hombre, yo creo que algo puede influir, pero lógicamente el que lanza tiene más opciones, el portero está en más inferioridad, pero Diego tiene ese don un poco especial para intuir y detener muchos penaltis. No sé hasta qué punto causa efecto en el lanzador. Pero yo creo que es más en la parte de Diego, que tiene más esa virtud”, se aventuró.

Para terminar, Voro quiso elogiar la irrupción en el equipo esta temporada de Carlos Soler y Toni Lato: “Son dos apariciones que nos están dando mucho. A Soler le hemos visto partidos de mucha responsabilidad en los que lo ha hecho bien, aún es joven y le queda mucho, y Lato también, ha jugado menos, pero con 19 años tiene cosas, es un jugador muy importante para el futuro y en esta temporada difícil son cosas positivas”.