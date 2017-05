El Mestalla tendrá que esperar para certificar el play-off

Google Plus

El filial valencianista dejó su hogar habitual para marcharse al Estadio de Mestalla en el partido en el que recibía al Badalona en la primera final por el play-off, y es que los de Curro Torres tenían un match point para meterse matemáticamente en la promoción de ascenso.

El técnico hispano-alemán dejó en el banquillo a uno de los jugadores claves de la buena temporada del Mestalla como es Aridai Cabrera, máximo anotador del filial blanquinegro, para sorpresa de los aficionados, mientras que los catalanes salieron al verde del coliseo valencianista con su once de gala.

Dominio y victoria local

Arrancó el encuentro en Mestalla con claro dominio valencianista, en un inicio donde parecía que el Badalona estaba desconectado y sobrepasado por el escenario. Los de Curro Torres eran claros dominadores y estaban aplicando una presión muy alta que no dejaba jugar a los de Manolo González, pero sus llegadas a los alrededores del área rival no se tradujeron en ocasiones de gol. Oportunidades que, a pesar de lo visto sobre el campo, no llegaron hasta rozada la media hora, cuando Nacho Gil disparó alto desde la frontal. Poco antes, tanto afición como jugadores del Mestalla, reclamaron penalti por manos en un disparo de Eugeni.

Durante cierto tiempo, el ritmo de partido pegó un bajón considerable y los acercamientos a las áreas rivales fueron más bien escasos. Sin embargo, Nacho Gil -muy activo durante toda la primera mitad- se empeñó en acabar con la relajación y en romper las tablas. El habilidoso extremo valencianista se inventó, a poco para llegar al descanso y después de una combinación en banda izquierda con Caballo, un disparo con rosca espectacular que, golpeando en el poste izquierdo de Morales, acabó convirtiéndose en un golazo que supuso el 1-0. Con este marcador, y con el Mestalla llevado en volandas por sus aficionados, se irían ambos equipos a vestuarios.

Tribuna de Mestalla durante el partido. | Imagen: Raúl González (vavel.com)

Inicio fulgurante con premio para el Badalona

Cualquiera hubiera pensado que el gol de Nacho Gil iba a hundir al Badalona pero, lejos de la realidad, los de Manolo González se crecieron ante la adversidad y salieron a morder en Mestalla. El conjunto salió con mucha mordiente y buscando el tanto del empate, eso provocó que Sivera se erigiera protagonista en los compases iniciales de la segunda mitad con un par de paradas de mérito que evitaron la igualada. Sin embargo, poco pudo hacer cuando, cerca de la hora de juego, Gerard Oliva -killer del conjunto visitante- cazó un balón centrado desde la izquierda que se paseó por el área valencianista. El ariete catalán no perdonó de cabeza y puso el 1-1 en el luminoso en una posición dudosa y por la que los jugadores del Mestalla reclamaron fuera de juego.

Se abría con el empate un nuevo escenario. El partido se volvió un correcalles, un continuo toma y daca entre ambos conjuntos, en el que el filial -alentado por su público- pareció querer más la victoria. Nacho Gil hizo reaccionar a los suyos y, en una jugada muy similar a la del primer tanto, cerca estuvo de volver a dinamitar el marcador. Los de Curro Torres lo intentaron, con ocasiones de Eugeni y Aridai, pero no lograron decantar la balanza de su lado. Los minutos finales, en los que el Mestalla apretó con el apoyo de su público, estuvo marcado por la polémica, que perjudicó al filial valencianista, ya que reclamaron un penalti y se quejaron por un gol en dudoso fuera de juego. La contienda no dio para más y el 1-1 quedaría reflejado en el luminoso de Mestalla.

La lucha por el play-off se alarga, al menos, una semana más. El filial viaja a tierras catalanas para enfrentarse al Lleida, mientras que el Badalona recibirá en su feudo al Eldense. Tanto Valencia Mestalla como Badalona tendrán que seguir peleando para clasificarse.