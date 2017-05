Ganar por orgullo

Google Plus

El Valencia recibe al Osasuna en Mestalla el próximo fin de semana. Ninguno de los dos equipos se juega nada, ya que los de Voro están salvados matemáticamente y demasiado lejos de posiciones europeas. Por su parte, los rojillos descendieron matemáticamente la semana pasada a Segunda División un año después de su ascenso.

Sería lógico pensar que será un partido tranaquilo, ya que el resultado no afectará a la temporada que viene. Pero no será así. No para el Valencia. Un conjunto que está enfermo, herido, después de una temporada desastrosa. Tres entrenadores en una temporada, resultados pésimos y un año más sin jugar competición europea.

No ha sido fácil para la afición valencianista esta temporada, quién ha visto que la mejor racha del equipo ha sido en este tramo final de curso, cuando ya no se jugaban nada. Así que al menos, por la afición, se debe ganar ante el Osasuna.

Es un equipo ya descendido, y en Mestalla, estadio que antes todos los equipos temían y sudaban para conseguir rascar puntos en feudo valencianista. Ahora, parece todo lo contrario, ya que se han cosechado derrotas muy dolorosas esta temporada.

El dato más doloroso, es que en Mestalla han visitado dos de los tres equipos que ocupan puestos de descenso: Granada y Sporting. En ambos encuentros, se terminó con un empate a uno. Cuatro puntos que volaron de su casa ante a priori los equipos más fáciles de la categoría.

Ante el Osasuna, que jugó en su campo, también se sumó un punto, después de que los rojillos consiguieran el gol que hacía el 3 a 3 en la última jugada de partido. Empate que dolió, y mucho, en la parroquia valencianista.

Así que para el Valencia, a pesar de que no hay nada en juego, ganar no es una opción. Es obligado.