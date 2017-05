Doble promoción para conseguir una entrada decente

Google Plus

Cartel promocional para los abonados | Fuente: valenciacf.com

Ante la más que preocupante reducción de la afluencia en el estadio de Mestalla, el Valencia ha decidido llevar a cabo dos promociones distintas para el encuentro que enfrentará al conjunto che ante Osasuna el domingo a las 16:15. Los motivos de la disminución de espectadores en el feudo che se deben a las numerosas decepciones que la afición se ha llevado con el equipo tanto esta como la pasada campaña.

Así, el Valencia ha dedicado una de estas promociones a los abonados del conjunto che, que por cada pase podrán adquirir dos localidades adicionales con un coste de cinco euros. Sin embargo, desde el club no se garantiza que las entradas adquiridas estén situadas en la misma zona del campo en la que se encuentra el abono.

Además, también se ha decidido premiar la donación de sangre con dos entradas para el encuentro del domingo. Para ello, los aficionados que deseen recibir este premio deberán acudir al palco VIP de Mestalla, desde donde se celebrará una jornada especial de donación de sangre durante el miércoles 3 de mayo. El periodo en el que el campo permanecerá abierto será de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas en el horario vespertino.

No es la primera vez que el Valencia recompensa este acto solidario regalando entradas para determinados partidos, normalmente aquellos que no atraen tanto al público y en los que desde el club saben que no recibirán muchos aficionados. Así, desde el año 2001, el Valencia, junto con la Fundació, está unido con el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunitat Valenciana para atender la importante necesidad que tienen los hospitales valencianos, en los que las reservas de sangre son escasas.

Estas promociones lanzadas desde el club buscan que la entrada el domingo en Mestalla sea decente. Las diferencias entre equipo y afición, el no estar luchando por alcanzar ningún objetivo y el hecho de que el rival sea un equipo ya descendido, ante el que no ganar sería un fracaso, hacen necesarias estas ofertas para aumentar el número de espectadores.