El Valencia CF no comprará a Munir

Munir disputando el encuentro entre el Valencia y la Real Sociedad / Fuente: valenciacf.com

Mucho se viene hablando estas últimas semanas sobre el futuro del nueve valencianista pero lo cierto es que ni el Barcelona ni el Valencia están negociando para esclarecer su futuro.

El club che tras vender a uno de sus estandartes, el valenciano y valencianista Paco Alcacer, se apresuró en fichar a un delantero que se asemejara a este y Peter Lim tomó la decisión de hacerse con los servicios de Munir. En una operación relámpago, el delantero llegó a Mestalla en calidad de cedido y con una opción de compra por doce millones de euros.

En agosto Munir pisaba ya la ciudad del Turia con la etiqueta de ‘el nou 9’ y con la carga de suplir a Alcacer. El valencia creaba grandes expectativas entorno al futbolista pero lo cierto es que en una temporada nefasta para el club, el jugador que venía para convertirse en estrella, no ha conseguido convencer ni a la afición ni a la directiva.

El delantero, llegaba a Mestalla con la idea de demostrar la calidad que atesora y con la voluntad de que un entrenador explotará por fin su talento, silenciado en el Camp Nou tras la sombra de Messi, Suárez o Neymar. Pero llegados al fin de la temporada, la realidad es otra.

A nivel deportivo el delantero hispano-marroquí con siete goles es el máximo anotador del equipo blanquinegro, pero esta marca no ha conseguido hacer olvidar a Alcacer. Asimismo, el que toma las decisiones son los dirigentes y de aquellos que trajeron a Munir a Valencia, pocos permanecen. Tan solo Peter Lim sigue en el club es más, se puede afirmar que la cesión del delantero fue la última vez que el máximo accionista tomó una decisión. Layhoon ya no está, tampoco Ayestaran -el entrenador que apostó por Munir-, ni Garcia Pitarch, el ex director deportivo.

Ahora Mateu Alemany y Alesanco, desde la dirección deportiva y la dirección general no apuestan por que Munir vista la elástica valencianista la próxima temporada. Con un sistema que obliga al delantero a jugar por banda y con la llegada en el mercado de invierno de Zaza y Orellana, el nueve tampoco ve con buenos ojos quedarse en València es más, su principal ilusión es volver a Barcelona. Parece que todas las partes están de acuerdo y el Valencia no comprará a Munir, tal y como informa Superdeporte.