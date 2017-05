Problemas en la medular de Osasuna

Google Plus

Problemas en la medular | www.valenciacf.com

Tres piezas importantes de Osasuna fueron llamados al manejo del centro del campo, son Roberto Torres, Goran Causic y Fran Mérida. Ninguno de los tres ha logrado el objetivo que buscó con ellos al comienzo de la presente campaña Joaquín Caparrós y, tras su destitución, Petar Vasiljevic, quien ocupó el cargo sin lograr que ninguno haya tomado el liderazgo ninguno de los tres.

El navarro ha contado regularmente con el apoyo de ambos técnicos, acumulando 28 partidos en la presente temporada de liga. Por otro lado, Fran Mérida, ex del Arsenal o Atlético entre otros, no ha sido una pieza regular en la presente temporada. El grueso a analizar lo cierra el serbio Goran Causic, quien tampoco ha contado con el total apoyo del técnico navarro o del ex defensa serbio, conocedor de la liga española.

Osasuna ha vivido una temporada dificil y en estos momentos parece hasta larga. El ataque de Osasuna ha dado la sensación de estar huérfano de tres cuartos de cancha para abajo, con buenas cifras de Sergio León o diferentes figuras como De las Cuevas.

Esta situación la deberá aprovechar el club valencianista quien, a priori, no tendrá problema en ganar en balón en la medular plantándose con tres centrocampistas. En la primera vuelta el partido se jugó con nervios sobre el césped, favoreciendo este juego a Osasuna y consiguiendo el empate a final del partido. En esta segunda vuelta el club blanquinegro tratará de someter a la medular rojilla a su estilo buscando algo más que tres puntos para la afición, pese a que los de Salvador 'Voro' González se encuentran sin nada por lo que luchar.

Tras la conclusión del torneo en cuanto a objetivos se refiere, el nivel de ambos y sobre todo la intensidad harán mella en la sala de máquinas de ambos conjuntos.