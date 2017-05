La redacción opina: ¿quién debe ser el entrenador del Valencia?

Marcelino García Toral, uno de los favoritos de Alesanco, Alemany y del valencianismo | Fotógrafo: Jaime del Campo

Queda ya poco o nada para que concluya un curso liguero que poca alegría ha augurado al valencianismo. Tres entrenadores, el último el que siempre acaba por hacer de héroe, han pasado por el banquillo de un Valencia que no ha funcionado a lo largo del curso. Y ahora, sin opciones de nada en liga, afronta el verano con la obligación de realizar una reforma a nivel de plantilla y cuerpo técnico. Y en ello están Alesanco y Mateu Alemany, que trabajan diferentes nombres para cerrar cuanto antes un entrenador. Sin embargo, ¿cual de todas es la mejor opción?

José Miguel Arcos | @JMArcosRuiz7

"Dada la experiencia en la liga española y visto el perfil, sería el mejor elegido Marcelino García Toral".

Durante unos meses Voro ha sido implicado obligatoriamente en el baile de entrenadores que salen y entran, negocian y rompen negociaciones con la entidad. Entre esos tantos nombres que han llegado, el último en sonar fuerte ha sido Quique Setién, entrenador cántabro de la UD Las Palmas y del gusto de Alesanco. Parece que Voro no va a continuar la próxima temporada, al menos dirigiendo al primer equipo, aunque la parroquia valencianista aún tiene sus dudas.

Voro es un cumplidor, no un hacedor. Desde enero y, previamente, entre septiembre y octubre, Voro ha sido el parche que ha salvado al proyecto Meriton del fracaso total. El equipo se iba a segunda en picado, y el valenciano tomó el mando para reflotar al equipo. Tras tantos errores, lo normal sería tener miedo a un cambio de entrenador y elegir la faceta continuista, pero si el Valencia quiere volver a donde se debe estar necesita un entrenador contrastado, que trabaje para hacer su equipo en conjunto con la dirección deportiva del club.

Fuente: LaLiga

El cambio de estilo es otro tema delicado a tratar, pues las raíces de Alexanko le han llevado a elegir un modelo de toque, pero Mateu Alemany es la voz autorizada en la decisión y propondrá otro entrenador, puede que de un estilo diferente. “En Valencia nunca ha triunfado el toque” dictaminan los valencianistas que prefieren, en su mayoría, un conjunto sólido atrás y rápido y eficiente en la faceta ofensiva. Hay que mirar las bases en las que está ahora mismo la plantilla, porque un cambio de juego podría ser otro desastre sin una limpieza en la plantilla durante este verano. En conclusión, dada la experiencia en la liga española y visto el perfil, sería el mejor elegido Marcelino García Toral, quien ha sonado con fuerza y se ha postulado como el favorito de la afición.

Tonet Munera | @TonetMVP

"Quien ha demostrado estar capacitado para quedar al mando del primer equipo es Curro Torres".

Entrenar al Valencia se ha convertido en un deporte de alto riesgo al que solo unos pocos valientes deciden acceder. En los últimos años han pasado demasiados nombres por el banquillo de Mestalla y ninguno ha logrado mantener el puesto mas allá de 1 año, tan solo Nuno y Unai Emery lo consiguieron. Se acerca el verano y el fin de la temporada, y las quinielas sobre el futuro entrenador ché son incontables.

El Valencia necesita un entrenador que haga equipo, un entrenador que logre crear un bloque que no dependa de las individualidades de nadie. Voro ha demostrado valía pero también inseguridad en muchas decisiones en este tramo final de la temporada y todo apunta a que no será quien continúe al mando. Han sonado nombres como Berizzo, Setién, Javi Gracia… Mas personalmente, quien ha demostrado estar capacitado para quedar al mando del primer equipo es Curro Torres.

Su temporada con el Valencia Mestalla puede concluir con un histórico ascenso a segunda división, pero más allá de lograr o no este objetivo, no es ninguna locura asegurar que ha demostrado capacidad de unión, buen futbol y motivación en sus hombres. Curro Torres conoce a la perfección al club y a los jóvenes del Mestalla lo cual sería una gran ventaja a la hora de confiar en jugadores de la casa como Sito, Nacho Gil o Rafa Mir. Es una opción muy remota, quizá demasiado y es poco probable mucho que se lleve a cabo, pero vistos los nombres que hay encima de la mesa de Alexanco, puede ser la mejor opción.

Fuente: Valencia CF

En caso de que Curro Torres no sea el elegido, Berizzo sería una muy buena opción visto el rendimiento del Celta sin tener grandes nombres. Ha logrado llevar al Celta de Vigo a unas semifinales históricas de Europa League y quien sabe, quizá pueda lograr la remontada en Old Trafford y plantarse en la final. El problema podría ser Orellana, el jugador chileno ya salió del club gallego por discusiones con el técnico argentino y la probable continuidad del jugador podría dificultar la llegada del técnico.

Gerard Escribano | @gerardeg11

"Una opción que no ha sonado nada, pero que podría tal vez dar solución, es la de Víctor Sánchez del Amo, aunque no es precisamente el nombre con mayor fuerza. Es tal vez Marcelino quien debería llegar".

Son muchas las necesidades que tiene el Valencia, y poco el tiempo para cubrirlas. Y a decir verdad, tiene tantos problemas la actual plantilla valencianista, que resulta difícil preferenciar cual abordar en primer lugar. Probablemente, la primera de las necesidades sea incorporar a un entrenador que sea capaz de aportar el carácter suficiente como para que el club ché dispute todos los partidos. Sin embargo, al mismo tiempo, debe ser capaz de mantener un bloque unido. Es una fórmula que ha dado mucho éxito a equipos como el Eibar, pero mala suerte, Mendilibar, que posiblemente no sería mala opción, ya ha confirmado que seguirá en Ipurua.

Quique Setién no acaba de ser la mejor opción, por su cegación por realizar un juego bonito y de toque, que de no realizar un cambio espectacularmente radical –que no va a suceder- la plantilla, no funcionaría. Una opción que no ha sonado nada, pero que podría tal vez dar solución, es la de Víctor Sánchez del Amo. Tiene experiencia como futbolista, y trabajó durante varios años como asistente de Míchel. Como entrenador, llegó a ser protagonista de una espectacular racha. Realizó una muy buena temporada con el Deportivo durante la 2014/15. Llegó a Riazor a mediados de temporada, para salvar del club gallego. Y atención al balance, desde abril del 2014, hasta el final del mismo año, solo sufrió cuatro derrotas.

Fuente: LaLiga

Lograría salvar al Deportivo en la que fue su segunda temporada allí, aunque sufriendo, en su segunda temporada en Riazor, aunque sería destituido principalmente a causa de un bajón de forma francamente inquietante y tras un altercado con Lopo y Luisinho, que según él, actuaron en contra de su voluntad. No tuvo mucha suerte en el extranjero, en el Olympiakos en concreto, donde solo duró un mes tras un batacazo en la fase previa de la UEFA Champions League, y actualmente, dirige al Betis, al que ha logrado dejar en primera tras un muy mal arranque.

Sin embargo, como ya se ha dicho, no es precisamente el nombre con mayor fuerza dentro de la lista de Alemany y Alesanco. Por tanto, haciendo referencia a tal lista, la de Javi Gracia es una posibilidad más que interesante y que tiene opciones de funcionar. No se debe juzgar al técnico por su mal paso por el Málaga -aunque tal vez podría sí hacerse por su fea salida-, pues es el boquerón un equipo demasiado joven y que ni durante su estancia allí, ni después de ella, ha funcionado. Aunque, vista su alta ficha y que tiene contrato en Rusia, aunque negociando esto no es un obstáculo infranqueable, es tal vez Marcelino quien debería llegar a Valencia. ¿Los motivos? Ha estado varios años en el Villarreal, por lo que tiene cierto conocimeinto de la tierra, tiene experiencia tanto a nivel nacional como en competiciones europeas, y encaja con el perfil que necesita el club valencianista.