Marcelino y el cambio a un entrenador autoritario

Marcelino García Toral. Fuente: VAVEL

Todo es alegría entre valencianistas. Por primera vez en mucho tiempo, parece que se ha escuchado a la afición, y el entrenador que la mayor parte de gente quería, ha recalado en Mestalla para las dos próximas temporadas. Pero, ¿Qué va aportar Marcelino al Valencia?

Exigente pero protector

Marcelino llega con la principal función de "poner las pilas" a este vestuario. Un vestuario que en las últimas dos temporadas ha destacado por su falta de exigencia. No esperen que Marcelino consienta que jugadores como Nani se retiren andando del campo como ocurriera hace unas semanas en el Bernabéu. Pero más aún, no esperen que luego Marcelino critique a su jugador ante los medios. El nuevo entrenador del Valencia es un tipo autoritario deportivamente, pero a ojos de la prensa, nunca critica a sus jugadores, teje un telón de acero para cubrir al vestuario de las posibles balas del ambiente.

Altamente meticuloso

"Hace análisis de sangre prácticamente cada semana, y lleva el peso de los jugadores absolutamente todas las semanas". Esas eran las palabras de Walter García a los micrófonos de CV Radio. El periodista y amigo de Marcelino evidenció y ejemplificó cuan meticuloso es el técnico asturiano. A su vez, Walter añadió que los jugadores llegan a estar "2-3 kilos menos" de su peso habitual. Sí, señores, Marcelino es pesado, y no deja que ninguno de sus jugadores se pase de su peso. Toda una ironía

Eficacia por encima de todo

En el fútbol moderno están acostumbrados a escuchar a entrenadores decir que lo importante es "jugar bien". Si esperan oír a Marcelino decir eso, se han equivocado ustedes de entrenador. El asturiano es un ganador. No le importa tener el 30% de la posesión si su equipo gana el partido. Es capaz de controlar todos los aspectos del juego con tal de ganar, y los que no son del juego también. Pues hace apenas 2 años, el técnico abandonaba Mestalla declarando que "el césped estaba seco" y que se notaba que el Valencia le tenía "demasiado respeto". En efecto, controlador hasta con el agua que recibe el césped.

Entrenador, no secretario técnico

El propio Walter García declaraba también que a Marcelino "no le importa que jugadores le traigan", pues el asturiano admite que no conoce el mercado y que para ello está el secretario técnico. No obstante, como entrenador, al asturiano le gusta tener la total potestad de elegir que jugadores siguen en su plantilla y quienes la abandonan. Es innegociable. De hecho, según contó el periodista, una de las razones por las que no vino al Valencia en 2007 fue porque la directiva le negó esa petición. Todo hace indicar que la actual -sorprendentemente-, sí que ha aceptado ese requisito. Todo un logro.

Riesgos

Que la afición del Valencia a poquito que le des, te responde con el máximo, es sabido en toda España. Que en ocasiones se obceca en exceso con una personalidad en concreto, también. Marcelino es un entrenador autoritario, y quiere que Parejo continúe en la plantilla la temporada que viene. Marcelino es un entrenador al que le gusta mucho jugar con 4-4-2, y pocas veces cambia de sistema. ¿Qué pasará si el Valencia no gana en 3-4 partidos y el técnico no cambia el sistema de juego? La afición tendrá que ser paciente. Si no paciente, saber que clase de técnico es García Toral. Un entrenador exigente, fiel a sus ideas y, sobre todo, meticuloso.