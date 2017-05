Google Plus

RCD Espanyol - Valencia CF: sin objetivos en juego, solo queda el honor (fotomontaje: Anxo Rei VAVEL)

Tanto Espanyol como Valencia se encuentran en la zona media de la tabla, los pericos con diez puntos más que los ches, pero ambos sin opciones de asaltar las plazas europeas, por lo que no hay ningún objetivo en juego. Los de Quique Sánchez Flores buscarán resarcirse del partido de la primera vuelta en Mestalla. Aquel encuentro, que terminó 2-1 para los blanquinegros, supuso un soplo de aire fresco para el Valencia, que llevaba tres meses sin ganar en liga. El equipo de Voro pretende volver a ser tan superior al Espanyol como lo fue en enero y provocar que, al igual que en la primera vuelta, los pericos no comparezcan.

Además, tras el nuevo reparto de ingresos televisivos, quedar lo más arriba posible es más importante que nunca. Así, la mitad de todos los ingresos por ese concepto se distribuirán a partes iguales entre los 20 clubes de la competición; mientras que la otra mitad se hará de acuerdo a un baremo vinculado a la clasificación. Por ello, no es lo mismo acabar decimotercero, posición actual del Valencia, que undécimo –posición que podría alcanzar de ganar los dos partidos restantes–. El Espanyol, por su parte, también podría ascender hasta la octava plaza.

Demostrar al nuevo míster

A pesar de que no hay objetivos marcados el ya mencionado reparto de los ingresos televisivos debería ser suficiente para que los jugadores valencianistas se tomaran en serio el encuentro del sábado. Aunque, si ese no fuera aliciente suficiente, quizá la contratación del nuevo técnico hará que los ches se pongan las pilas en los dos partidos que restan de competición. El control que Marcelino García Toral pretende tener en la confección de la plantilla de cara al año próximo puede hacer que muchos jugadores, que no han rendido al máximo nivel esta temporada, se reactiven en lo que queda de competición para demostrar al nuevo míster que merecen vestir de blanquinegro la próxima campaña.

Nani prepara el disparo | Fuente: valenciacf.com

Tras tres partidos consecutivos perdiendo, el Valencia rompió la racha negativa la pasada semana ante un inoperante Osasuna. El objetivo de los ches es ganar los partidos frente a Espanyol y Villarreal, encuentro que tiene más alicientes al tratarse de un derbi, para dar una alegría a una afición que ha estado en los malos momentos y ha soportado una temporada decepcionante.

Para enfrentarse al conjunto periquito, Voro volverá a contar con Jaume en la portería, igual que hizo contra Osasuna y que, presumiblemente, hará frente al Villarreal en el último encuentro de Liga. Probablemente, la línea defensiva y el medio campo serán las mismas que ante los rojillos, con la novedad en la convocatoria de Lato, que esta vez no ayudará al Mestalla. Por ello, estas estarían compuestas por Montoya y Gayà en los laterales, Garay y Mangala como pareja de centrales, y Soler, Parejo y Pérez en el centro del campo. Las mayores dudas están en el frente de ataque, donde el técnico che no podrá contar con Cancelo por lesión. Zaza y Nani parecen fijos en la delantera, por lo que el último puesto se lo disputarán entre Mina, Rodrigo, Orellana y Munir. Por su parte, Bakkali, Mario Suárez y Siqueira vuelven a quedarse fuera de la lista por decisión técnica.

Objetivo: octava plaza

La pasada semana el Espanyol venció al Deportivo, que continúa luchando para conseguir la salvación, y logró romper una racha de tres partidos consecutivos sin ganar. Los de Quique Sánchez Flores, pese a no tener nada en juego, demostraron las ganas que tenían de conseguir una victoria y fueron muy superiores a los gallegos, sobre todo en la primera mitad.

El Espanyol celebra un tanto frente al Dépor | Fuente: LaLiga

Para el partido del sábado, el técnico perico ha recuperado efectivos como el meta Andrés Prieto, Aarón y Óscar Melendo. Sin embargo, no podrá contar con un jugador esencial en el esquema blanquiazul como Piatti, jugador cedido por el Valencia al que la conocida como “cláusula del miedo” le impide jugar. Esto fue un motivo de queja para Quique Flores, que considera que dichas cláusulas “no benefician a nadie”, por lo que le parece “un horror”. Además, tampoco están en la lista de convocados el portero Roberto, con problemas en el hombro, y Diop por decisión técnica.

Declaraciones

Voro aseguró que “el objetivo es ganar al Espanyol” y, a pesar de que ningún encuentro es fácil, deben luchar por “acabar lo más arriba posible” para mejorar la nefasta campaña del equipo. En cuanto a la contratación de Marcelino García Toral como nuevo técnico del equipo che, el de L’Alcúdia le deseó “la mayor de las suertes” al de Gijón, con quien cree que la directiva valencianista ha acertado “plenamente”. Asimismo, el técnico che habló de la que será su función el año próximo, la cual será “muy importante”. Voro ha aseverado que se siente “orgulloso” de que el club, por el que se siente “reconocido y respaldado”, le tenga en cuenta.

Por su parte, Quique Sánchez Flores quiere que los suyos den las gracias a la afición, a la que le quieren dar “la mejor despedida posible”. El técnico espera que sus pupilos, que buscan llegar a la octava plaza de la clasificación, se reivindiquen y muestren que no son el equipo ausente al que el Valencia venció en la primera vuelta.

Ocón Arráiz impartirá justicia

El inexperto colegiado Ocón Arráiz será el encargado de arbitrar el encuentro entre pericos y blanquinegros. Procedente del colegio riojano, el logroñés de 36 años debutó esta campaña en la máxima categoría del fútbol español. En los 16 partidos que ha dirigido en primera división ha mostrado 49 tarjetas amarillas y tres rojas. En Copa del Rey, por su parte, Ocón Arráiz participó en dos de los encuentros, con un balance de cuatro amarillas.

El colegiado ya ha arbitrado un partido del Espanyol esta temporada, ante el Málaga, y cayó del lado de los periquitos; mientras que será la primera vez que pite al Valencia.

Convocatoria

RCD Espanyol: Diego López, Andrés Prieto, R. Duarte, Víctor Sánchez, V. Álvarez, Gerard, F. Caicedo, Leo Baptistao, Aarón, Jurado, David López, Hernán Pérez, Javi Fuego, Álvaro Vázquez, Diego Reyes, Marc Roca, Melendo y Marc Navarro.

Valencia CF: Alves, Jaume, Montoya, Garay, Santos, Mangala, Lato, Gayà, Enzo, Parejo, Medrán, Soler, Mina, Rodrigo, Nani, Orellana Munir y Zaza.

Posibles onces