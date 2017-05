La redacción opina: ¿Alves, Jaume o Ryan? | Fuente: Valencia CF

Dos jornadas le quedan al Valencia para que llegue a su fin el presente ejercicio liguero. Dos jornadas que cerrarán un curso que no ha dado demasiada felicidad a una afición que quiere y merece ver más por parte de su equipo. Los problemas han estado a la orden del día en Mestalla, aunque por suerte, parecen ir solventándose poco a poco. Toca ir despacito y con buena letra, para evitar deslices. Ahora, tras conseguir entrenador, toca poner la mirada en la portería. Tres porteros, dos en Valencia y uno en Bélgica, pero el próximo curso, cara a cara todos ellos. ¿Cuál debe ser el titular del Valencia?

José Miguel Arcos

Nueva semana, nuevos rumores. El tema en la portería valencianista va a ser un tema caliente durante las próximas semanas o meses, al menos hasta que todo esté solucionado. Parece que Diego Alves está llegando al fin de su estancia bajo los tres palos de Mestalla, aunque en zona mixta dijo que su intención era la de quedarse en Valencia aun sabiendo que iba a estar su salida mencionada en las portadas de los diarios valencianos. Por su parte, Jaume está disfrutando de los últimos minutos de la temporada como consolación tras estar tanto tiempo relegado al banquillo. Mientras tanto, en Bélgica, Ryan sigue disputando encuentros con el Genk con la intención de volver a España para ganarse la titularidad.

Es probable además, que durante este mercado estival el portero brasileño va a abandonar el club tras varias temporadas en la pista de salida. Todo hace pensar que así va a ser, porque sus agentes –Promosport- ya han hablado con el Valencia sobre este caso. La batalla quedaría pues entre el valenciano y el australiano. Por rodaje y trayectoria estos últimos seis meses, Mathew Ryan sería la pieza más adecuada en estos momentos, pues desde su salida en el mercado invernal ha contado con 1800 minutos. La situación de Jaume ha sido más complicada, no ha conseguido desbancar a Diego Alves de la titularidad, y hasta estas últimas jornadas no ha gozado de ningún protagonismo. Jaume y Ryan deberán luchar para asentarse en el fútbol español durante el próximo verano.

Hablando en cifras, el club podría aliviar los tres millones de euros netos del brasileño a las cuentas del club y elegir la opción low-cost, siempre dependiendo de la futura decisión del club y del nuevo entrenador. Vista la situación deportiva, y un plus que es la edad de Ryan –25, un año más joven que Jaume- sería la apuesta más conveniente para la titularidad che, viendo como Diego Alves se marcha.

Llega el mercado de fichajes y lo de siempre en el Valencia, se avecina una nueva “limpieza” de la plantilla y el debate acerca de quién debe ser el guardameta titular vuelve a aparecer. De algo habrá que hablar hasta el inicio de liga, sin fútbol de por medio con algo hay que rellenar las portadas de los periódicos. Qué habrá que contar si es bien sabido, pues es la tónica de todos los veranos.

Yendo al grano, el debate de la portería al final puede llegar hasta a cansar. Todas las temporadas se está igual desde el “Guaita vs Alves” hasta el “Jaume vs Alves”. Siempre Diego Alves ha estado a la altura del desafío, un gran cancerbero que no solo debe su fama a los penaltis como algunos intentan hacer creer. Mas es este otro debate. Pero aparenta ya que el tiempo del brasileño en el Valencia ha llegado a su fin.

Al terminar la Liga van a empezar las campañas desde distintos medios de comunicación en pro o en contra de Diego Alves (mayoritariamente en contra). El brasileño ha hecho unas temporadas excelentes en las cuales ha sido de los mejores, si no el mejor del equipo. Pero siempre ha tenido el “run run” de Mestalla. Después de observar de forma profunda el comportamiento del guardameta durante diferentes temporadas, se puede llegar a la conclusión de que no está a la altura del escudo, no puede seguir vistiendo la camiseta del Valencia.

Un futbolista conformista, irrespetuoso con la afición y problemático cuando el equipo está en horas bajas no puede ser uno de los capitanes del equipo. Fiel reflejo de la temporada actual. Uno de los jugadores tóxicos de la plantilla, que incendia el vestuario, que culpa a sus compañeros de sus errores, que no hace autocrítica y que provoca que el vestuario esté quemado a la mínima que las cosas vayan en mala dirección. Esto,unido a su rendimiento tan pobre esta temporada dan para reflexionar. Ojo, no se debe poner en duda que sea un excelente portero, pero teniendo a Mathew Ryan que además de ser un excelente cancerbero es un magnífico profesional, no caben dudas al respecto.

El vestuario del Valencia debe librarse de todos los jugadores tóxicos, ya que ejercen un liderazgo descortés. Por culpa de jugadores como ellos, entre otros aspectos, el club está como está. Si Alves estuviese haciendo una gran temporada igual sería salvable, pero cuando se une su nula profesionalidad con su pésimo rendimiento no hay más que decir.

Por tanto, la mejor apuesta es el australiano Matthew Ryan, un portero que no pudo demostrar aquí todo su potencial por la explosión de Jaume y por Diego Alves, titular por decreto para que el vestuario no se incendiase más aún. Para evitar problemas mayores, Ryan fue cedido al Genk en Invierno donde está cuajando grandes actuaciones y está muy ilusionado con poder volver al Valencia. Un futbolista muy implicado, que ha demostrado ya de que es capaz, que en poco tiempo se acopló perfectamente a la ciudad y a la liga. No hay que olvidarse de Jaume, un guardameta que de no ser por Diego Alves llevaría tiempo disputándose la titularidad con el belga. ¿Qué ha hecho esta temporada el brasileño para estar mejor considerado que Jaume y Ryan? Absolutamente nada.

En conclusión, y como ya se ha dicho, la apuesta para la portería es Ryan, un jugador que quiere comerse el mundo, demostrar por qué el Valencia se hizo con sus servicios. Diego Alves ya ha demostrado lo mal compañero y profesional que es, esto unido a su mal rendimiento esta temporada hacen preciso que abandone el club este verano. ¡Es tu turno, Canguro!

Tonet Munera

El debate en la portería esta más abierto que nunca después de una desastrosa temporada a nivel defensivo con demasiados goles encajados. Diego Alves lleva siendo el portero titular del Valencia muchos años y solo una lesión dio oportunidades a Ryan y Jaume bajo los palos, pero el titular siguió siendo el brasileño.

La realidad es que las actuaciones de Diego Alves están dejando mucho que desear, pero siempre quedan maquilladas con actuaciones estelares en atajadas desde el punto de penalti, su especialidad. Es el momento de cambiar, es el momento de confiar en un hombre que lleva años y años de espera, trabajando para ser el portero titular del club de su vida, es el momento de Jaume Doménech. Jaume es uno de los hombres más queridos por la afición, además de ser un gran portero como ha demostrado en múltiples ocasiones, tiene un carácter y actitud que le hace ser un líder en el terreno de juego.

Jaume siempre ha tenido claro donde quiere jugar, aún siendo el tercer portero y sin opciones de tener minutos continuó trabajando con el fin de que algún día llegase su momento y puede que sea ahora. Diego Alves es historia del Valencia pero su nivel cada temporada disminuye y debe dar paso a Jaume y Ryan, dos porteros bastante mas jóvenes que están dispuestos a levantar el club de Mestalla.

Jaume debe jugar la liga y Ryan la Copa, ambos deben ser los porteros del Valencia en la próxima temporada, han demostrado tener capacidades de sobra para defender una de las porterías mas exigentes de la liga.

Gerard Escribano

Es este un debate que se ha llevado desde hace varias temporadas en Mestalla, y a decir verdad, no es una mala señal. Es señal de que al menos, bajo palos, el Valencia puede tomarse el lujo de elegir. Tiene alternativas. Sin embargo, lo que en principio, como ya se ha dicho, es positivo; mal gestionado puede llegar a dar problemas. Eso es lo que debe evitar el Valencia.

Está claro, o se está tornando en ello, que la etapa de Diego Alves por el Valencia ha llegado a su fin. El brasileño ha dado los mejores años de su carrera al club valencianista, y será con agradable memoria recordado por ello en Mestalla. Sin embargo, toca dar el relevo. El club valenciano está probablemente en la etapa más decisiva de su historia. El próximo año puede ser mucho más decisivo de lo que muchos imaginan, y para ello, se necesita una limpieza de vestuario que incluye al brasileño.

Con ello, son dos los hombres que quedan en la portería, porque es impensable que se fiche un portero cuando ya tienes dos opciones, buenas ambas, para elegir. Ni es necesario, ni lógico, ni un lujo que el club se pueda tomar. Por meritocracia, está claro quién debe ser el titular el próximo curso. Matthew Ryan ha realizado una grandísima temporada en tierras belgas, cuajando buenas actuaciones en la UEFA Europa League.

Sin embargo, el corazón blanquinegro dicta lo opuesto. Jaume es uno de los más queridos de Mestalla. Fue de los pocos que en algunos de los momentos más tensos del pasado y presente curso, siempre recibió –merecidas- muestras de cariño. Cuando tuvo la oportunidad, rindió, y seguro que si tiene otra, rendirá también. Esto es lo mejor que tiene el Valencia, que cualquiera de los dos está capacitado.

Sin embargo, a uno hay que elegir. Y quien tal vez sea la opción más acertada, muy a pesar de más de un valencianista, es Ryan. Está más rodado, con confianza y ha demostrado que tiene lo necesario para jugar en Mestalla. Sin embargo, va a tener trabajo por delante, porque si algo caracteriza a Jaume, es el nunca rendirse. Y es que a la mínima opción que tenga, el valenciano se aferrará con uñas y dientes a una titularidad que en principio podría ser para el australiano.