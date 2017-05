Álvaro Medrán está en la órbita del Levante UD

Google Plus

Fuente: Valencia CF

Álvaro Medrán ha sido de los jugadores que menos minutos ha disfrutado esta temporada en la capital del Turia, pero pese a ello ha seguido trabajando como el que más, tratando de mejorar su rendimiento. Esto le lleva a estar en la puerta de salida y que varios clubs se hayan interesado por él. El Levante estaría buscando una cesión del centrocampista madrileño por parte de su máximo rival, lo que podría dificultar las negociaciones. La rivalidad entre Levante y Valencia es histórica y el conjunto ché no facilitará la operación en ningún momento.

El Levante es uno de los clubs que más interés parece tener por él y estaría dispuesto a buscar una cesión con opción de compra, ya que el Valencia no pretende traspasar al jugador tan fácilmente. Por contra, las cesiones que han ocurrido a lo largo de la historia entre Valencia y Levante pocas veces han tenido resultados positivos. Orbán, Michel, Del Horno... Son algunos de los ejemplos de jugadores que estuvieron cedidos en el Levante siendo propiedad del Valencia y el rendimiento no fue el esperado en ninguno de los casos. El caso de Alvaro Medrán deberán estudiarlo detenidamente, es un jugador con mucho futuro a quien deberán elegir bien el destino en caso de buscar una cesión donde pueda encontrar los minutos de los que no ha dispuesto esta temporada en Mestalla.

El Valencia tiene que hacer una reestructuración de la plantilla conforme considere Marcelino, el nuevo técnico, y primero tendremos que observar con qué jugadores cuenta y con cuáles no. Medrán puede ser uno de los jugadores que salgan con billete de ida y vuelta con la idea de hacerle mejorar como futbolista. El cordobés siempre se ha mostrado comprometido con el proyecto y con el club, punto muy a favor suyo. Alvaro Medrán, a sus 24 años, ha disputado 15 partidos esta temporada anotando tres goles, pero siendo una pieza poco empleada en los onces iniciales por parte de los diferentes entrenadores que han pasado por el club a lo largo del año.