Previa Valencia - Villarreal: para unos la honra, para otros Europa | Fotomontaje: Anxo Rei

Y se cumple el treinta y ocho. Llegó al fin la que será la última jornada del presente ejercicio liguero, que ha repartido alegrías y penas a partes iguales. No obstante, pocas sonrisas han sido deparadas al valencianismo, pues ha tenido que verse obligado el equipo ché a recurrir a Voro una vez más para evitar la hecatombe. Y en esta última jornada, sin nada en disputa, reciben a un Villarreal que tiene pocas, pero las tiene, posibilidades de quedarse fuera de Europa.

Un insípido adiós

Querrá la afición ché olvidar cuanto antes esta temporada. Ha sido larga, plagada de momentos que mejor hubiera sido no haberlos visto. Un equipo que no funcionó correctamente en prácticamente ningún momento, al que Prandelli llegó y no pudo hacer nada sino disparar verdades antes de explotar. Y al final, y como ya se ha apuntado, Voro lo tomó para dejarlo en una plácida, mas no suficiente, undécima posición.

Dos victorias seguidas llevan los valencianistas, pero fueron también ante dos equipos que ya estaban prácticamente de vacaciones. El primero un Osasuna que ya estaba en segunda y que llegó perdido a Mestalla. Y el otro, un Espanyol que tampoco se disputaba nada, pues quedó hace un par de semanas sin opciones de meterse en Europa, principalmente por culpa de su mal arranque. Un tercer triunfo sería un buen modo, más o menos, de acabar el año, pero debe ser la tónico del siguiente.

A matar la faena

Está a nada el Villarreal de certificar su presencia en Europa el próximo curso. Y casi todas las posibles combinaciones le certifican el conseguirlo. Ganando, como son quintos, tendrían asegurada su presencia en la Europa League. Asímismo, empatando, y no venciendo o el Athletic o la Real, también serían equipo de Europa. En caso de perder, la condición sería que uno de ambos no puntuara. Y aún quedando séptimos, lo más normal sería que fueran a Europa, pero dependen de la final de la Copa del Rey. Porque si el Alavés superara al Barcelona, serían ellos los que irían a Europa. Es improbable, pero también un riesgo que no quieren tomar.

Venían acumulando diversas victorias en las últimas semanas, pero hace dos se toparon con el Barcelona y la anterior pincharon ante el Deportivo. No obstante, es un equipo que viene con fuerza y jugando bien. Y ante todo, con buenas sensaciones. Por tanto, no deben dar nada por hecho los valencianistas.

El submarino acecha en el historial

Por ahora, es el valencianista el equipo que manda en el historial de enfrentamientos. Pero en los últimos años, éste se ha ido equilibrando, hasta el punto de estar a nada de ellos los castellonenses. Y es que de 41 partidos, en 18 vencieron los blanquinegros, y en 14 los amarillos. Dejan un resto de 9 igualadas. En cuanto a goles, aún se mantiene algo de margen a favor de los chés (61-51).

Las estadísticas actuales dan el triunfo al Villarreal

Cambian las cosas ya cuando la mirada es puesta en las cifras relativas al presente curso. Y es que es un hecho que el Villarreal ha sido mejor a lo largo de la temporada. Tal vez no sea muestra de ello el hecho de que estén bastante igualados en cuanto a la ofensiva (55-53, a favor del Valencia), pero en el apartado defensivo, todo cambia. Y es que los castellonenses encajan muchos menos goles (62-32). Son de hecho el segundo equipo que menos concede, tras el Atlético de Madrid.

Fernández Borbalán al silbato

Ha sido el del comité arbitral andaluz designado para arbitrar el duelo que medirá en Mestalla al Valencia y al Villarreal. Está completando su decimotercera temporada arbitrando en la élite, y es probablemente el trencilla con más experiencia de la categoría. Es bastante irregular con las amonestaciones, pues puede marcharse a las diez, o no llegar ni a cinco. Su media de tarjetas por partido ronda entre las cinco y las seis tarjetas. Expulsa un jugador cada tres partidos.

Convocatorias

Solo uno de los entrenadores ha hecho oficial una lista, y es Voro. La susodicha la integran Alves, Jaume, Cancelo, Montoya, Gayà, Mangala, Aderllan, Abdennour, Enzo Pérez, Medrán, Parejo, Soler, Bakkali, Rodrigo, Nani, Munir, Santi Mina y Zaza.

Posibles onces: