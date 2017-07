Marcelino  analiza la gira por Norteamérica

Marcelino García Toral durante sus declaraciones tras enfrentarse al FC Cincinnati. Fuente: Valencia CF

En primer lugar, ha expuesto su análisis sobre el partido de anoche frente al FC Cincinnati, con un marcador de 0-2 favorable a los chés y con goles de Nando (quien está cuajando una gran pretemporada) y Simone Zaza. “Principalmente, que hemos vuelto a estar solventes en defensa y sin permitir prácticamente al rival ninguna ocasión de gol. Hemos tenido un trabajo colectivo, en cuanto al orden, bastante superior a hace 48 horas (en el partido contra el NY Cosmos). En el juego de ataque también estuvimos más fluidos, en gran medida también porque, aun siendo el campo de hierba sintética, dificultaba mucho nuestras acciones, y el balón iba más rápido. Sobre todo, destacar que no hemos tenido más lesionados para este partido", comentaba el asturiano.

En segundo lugar, pasó a comentar la gira en general, la cual no quedo muy bien parada, ya que el asturiano hace hincapié en la dificultad de la misma: “Hay que analizar la situación, para nosotros era muy difícil venir aquí. En el contexto general, hacemos un viaje de prácticamente de un día y en casi 48 horas jugamos un partido en un campo que no es apto, o que no estaba muy acorde para jugar un partido. Riesgo de lesiones alto, puesto que ya habíamos tenido dos y en el partido tuvimos otra, la de Lato. Se dan una serie de circunstancias que no eran favorables y por eso la valoración en cuanto al juego en estos dos partidos es complicada.”

Además, también agradeció todo el ánimo recibido por parte de los aficionados desplazados al estadio para ver el partido y la gira en global: “No cabe ninguna duda que el apoyo de aficionados en un país extranjero y tan lejano, como Estados Unidos, indica la grandeza de este club y vamos a tratar de trabajar fuerte y duro para devolver al Valencia CF donde ha estado la mayoría de su tiempo.”

Por otra parte, resaltó las serias complicaciones en la que se encuentra el club para afrontar la regeneración de la plantilla, tan necesaria y evidenciada partido a partido: “Sabíamos lo que queríamos y lo que nos iba a costar, llegar a los futbolistas que pretendemos porque creemos que nos van a dar un salto de calidad requiere tiempo, requiere un poco de suerte y muchísimo trabajo. A ver si la suma de todo ello propicia como dije el día de mi presentación que el 31 de agosto tengamos una plantilla lo más cercana a lo que pretendíamos.”

Para terminar, envía un mensaje de calma y tranquilidad al mismo tiempo que recuerdas sus exigencias iniciales: “En líneas generales, si miramos al resto del mercado y al resto de los equipos, en muchos casos les sucede igual que al Valencia, sobre todo cuando hay que hacer una regeneraciñon muy amplia como es nuestro planteamiento. Son muchas salidas y bastantes entradas, con lo que todo eso conlleva mucho tiempo. En ese sentido estaba bastante tranquilo y lo sigo estando. No obstante, dije un día que si llegaba el 23 de agosto y seguíamos en la misma situación, entonces estaría nervioso, pero como no se va a dar no me preocupa. Conforme pasen las fechas iremos materializando contrataciones y cerrando la plantilla.”

Por segundo año consecutivo, el Valencia se ve abocado a apurar al máximo el periodo de fichajes, buscando jugadores cedidos o incluyendo opciones de comprar obligatoria, dependiendo en gran medida de las salidas y el dinero que se consiga por ellas. La diferencia, esperanzadora, se encuentra en la figura del entrenador y cuerpo técnico, posiblemente el más preparado y con más experiencia en su llegada a la capital del Turia desde las etapas de Claudio Ranieri y Héctor Cúper.