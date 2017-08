Buenas sensaciones de los internacionales

Google Plus

Carlos Soler disputó sus primeros minutos de pretemporada | Fuente: valenciacf.com

Los jugadores que, bien por compromisos con sus selecciones o bien por disputar el Play-Off de ascenso a Primera, se incorporaron a la pretemporada unos días más tarde no habían tenido la oportunidad de debutar en partido amistoso a las órdenes de Marcelino García Toral. De hecho, dos de ellos todavía no lo han hecho, pero por motivos bien distintos: Nani sufrió un esguince de rodilla que le hace perderse lo que resta de pretemporada y, probablemente, el inicio de campaña; mientras que Vinicius se quedó sin viajar a Inglaterra porque no cuenta para Marcelino y se le está buscando una salida, por lo que es probable que ni siquiera debute. Sin embargo, Cancelo, Soler y Gayà sí viajaron con el equipo y disputaron sus primeros minutos de pretemporada, dejando todos ellos buenas sensaciones.

El portugués, cuyo futuro continúa siendo incierto y lo será hasta el último día de mercado, jugó de extremo en su primera prueba con Marcelino. A pesar de que el luso prefiere el lateral, debido a que le será más fácil entrar en la lista de Fernando Santos para el Mundial de Rusia, sus carencias defensivas hacen que desde el nuevo cuerpo técnico lo vean en una posición más adelantada. De hecho, esas carencias se le notaron incluso partiendo del extremo, ya que el lateral rival le ganó la espalda en repetidas ocasiones, lo que provocara que Montoya se quedara solo frente a dos rivales.

Cancelo conduce el balón frente al Bournemouth | Fuente: valenciacf.com

Sin embargo, a Cancelo se lo vio voluntarioso y tiró del físico que aún le falta, por el hecho de estar en pretemporada, para acumular gente en defensa. En ataque, al portugués le faltaba el punto de velocidad habitual, por lo que, a pesar de que también dio amplitud al equipo, en muchas ocasiones dejó que fuera Montoya el que abriera el campo, mientras que él iba a buscar el balón dentro.

Carlos Soler era otro jugador que “estrenaba” posición: actúo los 50 minutos como interior izquierdo. Sin embargo, el principal cambio que supone para el valenciano este lugar en el campo es a la hora de defender, ya que se sitúa delante del lateral zurdo. Soler se sacrificó mucho en defensa y, junto a Gayà, defendieron muy bien la banda. En cuanto al ataque, su posición no varía mucho con respecto al año pasado, ya que actuaba como un mediocentro más, aunque más adelantado. El valenciano se asoció bien con Parejo y Medrán y, aunque no arriesgó en exceso, se le vio bien técnicamente.

Gayà frente al Bournemouth | Fuente: valenciacf.com

Por último, Gayà demostró haber superado completamente las lesiones y tuvo un inicio esperanzador para volver a ser el lateral que deslumbró en su primera temporada con los blanquinegros. Al de Pedreguer se le vio cómodo en fase ofensiva, donde participó como si fuera un extremo, ya que Soler se metía por dentro, por lo que Gayà tenía toda la banda para ganar línea de fondo y centrar. De hecho, en ataque tuvo una de las ocasiones más claras para el Valencia, pero la tardanza a la hora de decidir permitió a la defensa rival interceptar su disparo. En defensa se mostró muy sólido, como acostumbra, y se espera que con la mano de Marcelino gane más contundencia.

Con el portugués y los dos españoles, todos teóricamente titulares en este Valencia, se espera que el conjunto che dé un paso al frente en cuanto a calidad, algo factible si los jóvenes jugadores valencianistas muestran todo su potencial.