Marcelino confirma que Orellana no tiene sitio

Marcelino dirige un entrenamiento | Fuente: valenciacf.com

Marcelino García Toral, en una entrevista a GOL, confirmó lo que ya todo el mundo sospechaba: Orellana no cuenta para el técnico. De hecho, en el último partido frente al Bournemouth, el chileno salió los últimos minutos sustituyendo a Nando, que tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión pese a que acababa de entrar al campo. Esto invita a pensar que el ex del Celta, que se convirtió en pichichi de la pretemporada con tres tantos, no hubiera tenido minutos de no ser por el infortunio de Nando. El técnico che, que aseguró haberle explicado a Orellana el por qué de su decisión, calificó su actitud de “intachable”, evitando los rumores de que no lo quería en el equipo porque fuera conflictivo.

Al nuevo entrenador valencianista no le importó hablar de nombres propios y Parejo, Soler y Cancelo se llevaron sus halagos. Al jugador de Coslada lo confirmó como el capitán che, debido a que así lo quiere el cuerpo técnico porque es “una clara referencia en el vestuario”, algo que aceptan sus compañeros. En cuanto a Soler, después de recordar su juventud y que todavía se está formando, Marcelino reconoció que aporta cosas positivas al equipo. Además, el valenciano, que puede jugar en varias posiciones, fue alabado por su nuevo técnico, que lo calificó como “solidario, comprometido, de la cantera y que juega muy bien a fútbol”. Respecto a Cancelo, el técnico dejó caer que será importante en su Valencia, ya que cree que explotará definitivamente la próxima campaña.

Además, Marcelino confirmó los objetivos del club en el mercado de fichajes -central, medio centro defensivo y jugador de ataque- y admitió que Jeison Murillo, Gabriel Paulista e Iván Marcano son jugadores que interesan al Valencia.

Por último, el entrenador che agradeció la confianza que la afición ha depositado en el cuerpo técnico y aseguró que van a trabajar “para que la gente se sienta orgullosa de su equipo”. Además, pidió el apoyo de la afición, ya que con ese plus “el rendimiento de todos y cada uno de los jugadores va a ser mejor”.