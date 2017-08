Guía VAVEL Valencia CF 2017/18: análisis del entrenador

Google Plus

Marcelino García Toral en su presentación con el Valencia | Fuente: valenciacf.com

A la tercera fue la vencida y, al fin, Marcelino García Toral (Villaviciosa, Asturias, 1965) es entrenador del Valencia. Los intentos fallidos se dieron en verano de 2008, en el que el asturiano rechazó al conjunto che porque no iba a tener plenos poderes en materia deportiva, y hace poco menos de un año, donde no pudo firmar por el Valencia tras la destitución de Ayestarán porque ya había sido inscrito por el Villarreal en la RFEF, a pesar de que no había dirigido ningún encuentro oficial del submarino en dicha campaña.

Tras ascender a Segunda División B con el CD Lealtad, pasar por el filial y el primer equipo del Sporting de Gijón, ascender al Recreativo de Huelva a Primera, alcanzar la UEFA con el Racing de Santander, devolver al Zaragoza a la máxima competición, regresar a Santander para salvarlo del descenso, pasar por Sevilla de manera testimonial y recalar en el Villarreal, al que ascendió y llevó a Europa, Marcelino García Toral espera tener una de sus temporadas de ensueño con el Valencia.

Marcelino dirige un entrenamiento con el Valencia | Fuente: valenciacf.com

El 4-4-2, la solidez defensiva y el contragolpe son innegociables para Marcelino.

El técnico che, durante sus veinte años en los banquillos, ha mostrado cuál es su estilo de juego predilecto. Con el 4-4-2 como sistema, los equipos del asturiano se caracterizan por tener un gran sistema defensivo, del que todo el equipo forme parte, no solo los defensores. Esta solidez la ha demostrado en los seis partidos que ha disputado el Valencia esta pretemporada, en la que los ches solo han encajado tres goles. Sin embargo, a Marcelino también le gusta que su equipo tenga el balón, ya que como él mismo asegura "No concibo un equipo que solo se defienda”, sino que el equilibrio defensivo hay que utilizarlo para robar el balón y atacar, con criterio, para llegar a la portería rival. En definitiva, un equipo cohesionado, que defiende y ataca junto, y que repite combinaciones en los entrenamientos para conseguir jugar de memoria en los partidos.

Tres ascensos como carta de presentación

Recreativo de Huelva, Zaragoza y Villarreal han sido los equipos a los que Marcelino ha devuelto a la máxima competición española. En su primera campaña con los onubenses consiguió el ascenso de forma incuestionable, como campeón de liga. En una plantilla que destacaba por la veteranía de la zaga, la calidad en mediocampo y la velocidad en ataque, Marcelino se sintió como pez en el agua. Pero las alegrías en Huelva no terminaron con el regreso a Primera, sino que la campaña siguiente el recién ascendido logró hacerse con una más que meritoria octava plaza.

En Zaragoza, por su parte, vivió dos años muy distintos. Los blanquiazules le ofrecieron tener un peso principal en la configuración del proyecto y libertad para hacer y deshacer a su antojo, algo que se cumplió durante el primer año que Marcelino estuvo en la capital aragonesa y donde logró el ascenso. Sin embargo, en la segunda campaña todo esto cambió y Marcelino estuvo a punto de dimitir ante la falta de fichajes, aunque finalmente aguardó. Los dirigentes, con los que había tenido problemas, lo destituyeron en cuanto el equipo entró en puestos de descenso, a pesar de las muestras de apoyo que la afición maña brindó al técnico asturiano.

Marcelino en su etapa en el Villarreal | Fuente: UEFA.com

A Villarreal llegó a mitad de temporada, con el equipo séptimo en Segunda División y, con los refuerzos invernales, el club experimentó una mejoría que le hizo terminar segundo clasificado y así ascender a la máxima competición española. En el municipio de Castellón encontró un club que le ofreció plenos poderes en materia deportiva, una plantilla adaptada a su modelo de juego y un grupo humano con el que poder establecer rápidamente una sintonía.

Cuando la competición europea parece una utopía

Marcelino ha demostrado, con su trayectoria, ser un técnico capaz de conseguir grandes metas con equipos que, en un principio, no optaban a ellas. Sin grandes estrellas, aunque algunos de sus pupilos se convertirían en ellas, pero con un equipo cohesionado, así consiguió el entrenador de Villaviciosa llevar a Europa a Racing y Villarreal.

En su primera etapa en Santander, realizó un año histórico, al llevar a los racinguistas a disputar competición europea por primera vez en sus entonces 94 años de historia.

Además, ese año los verdiblancos realizaron un gran papel en la Copa del Rey, en la que alcanzaron por primera, y única, vez las semifinales. A pesar de que la etapa de Marcelino en el Racing duró únicamente un año, aunque regresó para salvar al equipo del descenso años después, esa fue la mejor época para los aficionados racinguistas, que llevan unos años entre Segunda y Segunda B.

Marcelino dirige un entrenamiento con el Racing | Fuente: realracingclub.com

En Villarreal, por su parte, además de conseguir el ya mencionado ascenso, alzó al equipo hasta la sexta plaza, que daba acceso a la Europa League, el mismo año que regresaba a Primera. De hecho, en los tres años que estuvo con el Villareal en Primera, el submarino amarillo siempre alcanzó puestos europeos, dos veces para Europa League y una para Champions.

Durante su último año en el Madrigal, el técnico asturiano llevó al conjunto groguet a la cuarta posición de la Liga, que daba acceso a la fase previa de la Champions League, y a las semifinales de la Europa League, de la que fueron apeados por el Liverpool. Sin embargo, pese a sus excelentes campañas al frente del submarino, en las que además de resultados consiguió ofrecer un juego vistoso, Marcelino fue destituido en la pretemporada de la 16/17, antes de comenzar la competición oficial.

Los escuderos de Marcelino

En su nueva aventura en Mestalla, Marcelino estará acompañado por sus dos fieles escuderos, que le acompañan desde hace 15 años en todos los banquillos por los que ha pasado: Rubén Uría e Ismael Fernández. Uría actuará como el segundo entrenador del equipo che, y será el encargado de analizar detalladamente a los rivales, además de preparar las jugadas de estrategia, defensivas y ofensivas. Fernández, por su parte, será el preparador físico de la plantilla valencianista, además de encargarse de elaborar los planes de trabajo del equipo.

La parcela nutricional está controlada al detalle por el preparador, que incluso ha implantado que los jugadores desayunen y coman en Paterna ante las dobles sesiones de entrenamiento. A Uría y Fernández se les une Sergio García, hijo del técnico, como segundo preparador físico.

Ismael Fernández, Marcelino García Toral y Rubén Uría | Fuente: valenciacf.com

Además, Marcelino aprobó que el cuerpo técnico de Voro les acompañara para así formar una estructura más amplia. Por recomendación del extécnico de l’Alcudia, el Valencia formará una estructura técnica contratada de manera indefinida, independientemente del entrenador y los ayudantes de este que formen parte del club. Esto no es una novedad, ya que es algo que ocurre con Ochotorena, que desde que regresó del Liverpool tiene un contrato de empresa, no vinculado al cuerpo técnico.

Así, junto al técnico asturiano estarán el propio José Manuel Ochotorena, que ya lleva diez años en el club, como entrenador de porteros; el que fuera el segundo de Voro, Chema Sanz, como entrenador asistente; Pablo Rodríguez en el área de scouting; y Paco Camarasa, que continuará como delegado.

Además, en el área médica también ha habido incorporaciones. Luis González Lago continúa como jefe de los servicios médicos, pero se centrará más en el diagnóstico de lesiones; mientras que Pascual Casañ, petición expresa de Marcelino, se encargará de la recuperación de los jugadores.