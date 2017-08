Guía VAVEL Valencia CF 2017/18: resumen de la temporada anterior

Google Plus

Prandelli durante una rueda de prensa en el Valencia CF. | Imagen: www.valenciacf.com.

La temporada 2016/17 será recordada en Mestalla como 'la temporada del fuori', por la ya mítica rueda de prensa que dio Cesare Prandelli posterior a un entrenamiento en la que rajó de todos y cada uno de los jugadores como colectivo.

El año comenzó con Pako Ayestarán en el banquillo pero tras cuatro derrotas consecutivas y siendo el farolillo rojo de la liga, el técnico vasco fue cesado y se puso en su lugar Voro, de forma interina y hasta la llegada del italiano Cesare Prandelli.

Voro consiguió los primeros puntos y buenos resultados de la temporada, pero pese a ello, llegó lo que todo el mundo esperaba en la capital del Turia durante el verano: un entrenador. Éste fue Prandelli, que llegó como el caballo de Atila, con muy buenas ideas pero sin ser capaz de plasmarlas en el vestuario, que acabó revelándose contra el italiano y haciendo que dimitiese durante la primera semana del mercado invernal.

Prandelli no fue capaz de dirigir al vestuario ni tampoco de conseguir buenos resultados, por lo que su marcha no fue llorada en demasía. No obstante el mejor recuerdo que se guarda del italiano fue la ya mencionada rueda de prensa del 'fuori' donde pedía a los jugadores que o se comprometían con el escudo al que representaban o se marchasen del Club.

Tras el italiano, el ocupante del banquillo de Mestalla fue, otra vez, Salvador González, 'Voro', que consiguió salvar una temporada totalmente decepcionante dejando al equipo en tierra de nadie pero librándolo de unos puestos de descenso que atormentaron a la parroquia del coliseo blanquinegro durante toda la temporada.

Foto: LaLiga

El mejor partido de la temporada se vivió precisamente en el estadio valenciano en la visita del Real Madrid en la que Orellana marcó su primer gol como valencianista y Zaza hizo una obra de arte para adelantar a los de Voro en el marcador. Un partido frenético que demostró que a los jugadores sólo les hacía falta un poco de motivación para no hacer el ridículo por los campos de España.

Por lo que respecta a la Copa del Rey, el Valencia pasó desapercibido por el torneo del KO. En los octavos de final, tras haber eliminado al CD Leganés en dieciseisavos, el conjunto de Mestalla fue eliminado por el Celta de Vigo al caer en el estadio blanquinegro por 1-3 y en Balaídos por 2-1.