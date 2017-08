Google Plus

Marcelino no permitió que su equipo se relajara en ningúun momento. Fuente: Valencia CF.

El técnico asturiano se vio satisfecho con el trabajo de sus jugadores pero recordó que poseen mucha capacidad de mejora y que no todo vale, ya que lo importante era ganar demostrando una creencia y fidelidad a la idea de juego que se está instaurando desde el cuerpo técnico y que los jugadores están demostrando asimilar con creces.

Muestra de esta exigencia desde los banquillos, es la afonía con la que el entrenador valencianista compareció en la rueda de prensa post-partido:

El equipo hoy ha mostrado una imagen sólida y comprometida en defensa, ¿es la que se pretende dar durante toda la temporada?

Queremos defender y atacar, no sólo defendemos, sino que lo hacemos con la idea de contraatacar y buscar la portería rival para meter todos los goles que podemos. Si bien es cierto que la expulsión nos ha sido favorable, hemos hecho muchas ocasiones para ampliar el marcador. Aun estando satisfecho con el partido de hoy, somos conscientes de que tenemos mucho margen de mejora pero esta base sólida y la buena actitud de los jugadores nos hace ser positivos.

¿La despedida de Joao Cancelo confirma su marcha al Inter de Milán?

La actitud de Cancelo es digna de elogiar ya que sabiendo que se iba a ir al Inter ha querido jugar el partido. Sabiendo que ha tenido una vida no fácil, esto demuestra cómo es, una persona con mucho carácter y sentimiento. Me ha encantado conocerlo y me hubiera gustado que se quedara pero entiendo la situación del jugador. Destaco el gesto con el club, compañeros, cuerpo técnico y afición.

Teniendo en cuenta que ésta no será la plantilla definitiva, ¿hoy se trataba de ganar como fuera y ya se terminará de ensamblar cuando se cierre el mercado de fichajes?

No era ganar por ganar, se trataba de ganar siendo fieles a las pautas y al estilo que se pretende implantar. Hemos sido muy solventes y hemos concedido muy poco al rival, en cambio nosotros hemos generado mucho en ataque realizando un gran esfuerzo físico a pesar del calor. Estoy muy satisfecho con los jugadores ya que han trabajado mucho para merecerse la victoria.

¿La salida de Cancelo confirma la necesidad de fichar jugadores de ataque y la llegada de Kondogbia?

El mercado dirá si nos situamos frente las posibilidad de hace más incorporaciones, resulta obvio que tenemos que fichar un jugador de banda pero no sé si ficharemos un atacante. Sobre Kondogbia no sé su situación sé la de los jugadores que están aquí, como Gabriel y Murillo que ya he visto. Supongo que vendrá y cuando lo vea lo podré afirmar.

¿La asistencia y el buen partido de Carlos Soler le da la razón de ubicarlo en banda izquierda?

No me da la razón, ni me la quita tampoco, desde apareció en el primer equipo mostró un nivel extraordinario. Al cambiar de posición, es lógico que se necesite un tiempo de adaptación. Soler otorga trabajo, juego colectivo y presencia en el medio del campo y eso es algo en lo que iremos progresando.

¿Podría analizar los últimos fichajes de Gabriel y Murillo?

Son dos jugadores que proceden del Arsenal y del Inter, por lo que nos aportan experiencia internacional a la vez que ya son conocedores de nuestra liga y nuestro idioma, lo que consideremos un factor muy importante para que su adaptación sea más rápida. Además, a Gabriel ya lo conozco porque trabajé con él y guardo un buen recuerdo personal y profesional. Estoy seguro que ambos nos van a ofrecer un gran rendimiento.