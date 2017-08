Previa Real Madrid - Valencia CF: ilusión para conquistar el Bernabéu

Real Madrid y Valencia estarán frente a frente el domingo en la capital de España. Ambos equipos vienen de conseguir una buena victoria en la primera jornada de Liga. El Valencia derrotó a la UD Las Palmas por 1-0, mostrando un equipo compacto y sin pasar apuros. El Madrid, por su parte, empezó la Liga como la terminó: ganando con facilidad y como líder.

Pese a llevar únicamente una jornada de Liga, la presencia de un entrenador de verdad como Marcelino en el banquillo che invitan a pensar que esta es la ocasión en la que más podría rascar el Valencia en el Santiago Bernabéu. El equipo madridista siempre ha motivado a los ches. De hecho, durante dos años seguidos fueron los de la capital del Turia los que le complicaron la Liga a los merengues, a pesar de que los blanquinegros se encontraban en mitad de tabla y no se jugaban nada. Por ello, el matiz de que el Valencia con Marcelino empiece a tener un "buen equipo" -comprometido, sólido atrás y eléctrico arriba- y no solo una "buena plantilla" invita a soñar a los aficionados con sacar algo positivo de Chamartín.

Soler y Casemiro pugnan por un balón

Sin embargo, el Madrid al que se enfrentará será uno de los mejores de todos los tiempos. Zidane logró el año pasado tener a todos los jugadores enchufados, tanto que en ocasiones era imposible distinguir entre titulares y suplentes. La gestión de la plantilla del francés fue casi perfecta y el fondo de armario le sirvió para conseguir el doblete.

Caras nuevas, mismo objetivo

El Valencia, previsiblemente, saldrá al Santiago Bernabéu con dos caras nuevas, las de Murillo y Kondogbia. Además, la salida de Cancelo al Inter supone un quebradero de cabeza para Marcelino, que tendrá que decidir a quién alinear en esa posición para la que no hay un jugador específico en la primera plantilla. Por tanto, el técnico deberá elegir entre el canterano Nacho Gil, uno de los que más opciones tiene de jugar; Orellana o Santi Mina, que no cuentan para el técnico; o Rodrigo, que debería variar su posición.

Rodrigo compartirá ataque con Zaza | Fuente: valenciacf.com

A pesar de la entrada en el once de Murillo y Kondogbia, presumiblemente por Garay, lesionado y con el futuro en el aire, y Medrán, el técnico asturiano pretende que su equipo sea el mismo que se enfrentó a Las Palmas.

Kondogbia y Murillo serán titulares en el Bernabéu

El conjunto che tratará de realizar una presión media, e incluso alta en ocasiones, en la que los defensas del Madrid podrán tocar el balón cuanto quieran, pero en cuanto intenten superar las líneas valencianistas se encontrarán con la intensa presión de los blanquinegros. Además, en el caso de que los merengues logren superar esa presión, los pupilos de Marcelino realizarán un repliegue intenso, con los once jugadores juntos y ayudando a defender.

En cuanto a la posesión del balón, esta será para el Madrid, ya que como el Valencia demostró frente al conjunto canario, no le importa ceder la pelota al rival. Así, cuando los ches logren recuperar intentarán salir con velocidad y hacer daño al contraataque.

El Valencia celebra el tanto de la victoria frente a la UD Las Palmas | Fuente: valenciacf.com

El once de Marcelino será bastante parecido al mostrado durante la primera jornada, aunque con algunas modificaciones debido a entradas, salidas y lesiones.

La presión valencianista será media-alta, para robar y salir al contraataque

Neto continuará en la portería, escoltado por una defensa compuesta por Montoya, Murillo, Vezo y Gayà. Por otra parte, el centro del campo es donde más dudas hay. Parejo, Soler y Kondogbia parecen fijos, falta ver si el técnico de Villaviciosa decide darle la alternativa a Nacho Gil como extremo derecho. Otra opción que puede manejar el entrenador valencianista es jugar con una línea de dos formada por Parejo y Kondogbia, con Soler como interior zurdo, Medrán por la derecha y Rodrigo de mediapunta más adelantados. La presencia del hispano brasileño y de Zaza en el ataque también parece fuera de toda duda.

Cambios obligados y defensa circunstancial

El partido frente al Valencia llega en un mal momento para los de Zidane, aquejados por diferentes lesiones y sanciones. A la baja de Cristiano, sancionado cinco partidos por empujar al árbitro en la final de la Supercopa de España, se une la de Ramos, que recibió una roja en el primer encuentro de Liga. Además, las lesiones de Vallejo y Varane, que pese a que forzaría su técnico no cree que sea recomendable, harán de la defensa del Madrid el domingo una de lo más circunstancial.

Benzema en el encuentro ante el Deportivo | Fuente: realmadrid.com

69 partidos consecutivos lleva marcando el Real Madrid

Puesto a que el único central disponible para Zizou es Nacho, el francés tendrá que retrasar la posición de Casemiro o Marcos Llorente para acompañar al madrileño. El brasileño es el que más papeletas tiene para ocupar dicha posición, por su contundencia, pero supone un riesgo debido a su dificultad para medir la dureza de sus entradas. Llorente, sin embargo, es más inteligente y podría ser de más utilidad a Zidane.

A los centrales les acompañarán Marcelo y Carvajal, que protegerán la portería de Keylor.

Casemiro o Llorente acompañarán a Nacho en el centro de la zaga

Aunque es probable que, como es habitual en él, Zidane realice rotaciones, no se prevé que cambie muchas piezas para el estreno liguero en el Bernabéu. Kross y Modric ocuparán el centro del campo junto a Casemiro o Llorente. En el frente de ataque continuarán Bale y Benzema, con Isco por detrás.

Sin embargo, el momento deportivo de los merengues no podía ser mejor. Frente al Deportivo lograron empezar la campaña como la terminaron: con el liderato en sus manos. En encuentro en Riazor confirmó el buen momento de forma del Madrid, que logró mantener la portería a cero con Keylor deteniendo un penalti.

Los merengues celebran un tanto | Fuente: realmadrid.com

Empezaron la campaña como la terminaron: siendo líderes

Los blancos, a pesar de la ausencia de su máximo activo en ataque, Ronaldo, cuentan con una ofensiva de lo más temible, titular en cualquier otro equipo de La Liga. De hecho, tanto es así que el Madrid lleva la friolera de 69 partidos consecutivos marcando.

Fernández Borbalán será el árbitro

David Fernández Borbalán será el juez del partido que enfrenta a Real Madrid y Valencia. El colegiado andaluz ya ha sido el encargado de arbitrar un encuentro de estas características. También fue en el Bernabéu, en mayo de 2016, en un partido en el que los blancos vencieron por 3-2. La polémica de dicho enfrentamiento vino por la roja directa a Rodrigo Moreno por calificar al linier de "cagón" cuando el Valencia estaba dando el último arreón para empatar el encuentro.

El árbitro, internacional desde 2010, ha sido el encargado de pitar al Valencia en 39 ocasiones, con un balance de 21 partidos ganados, diez empatados y ocho perdidos.

Declaraciones de los entrenadores

Marcelino García Toral se mostró “ilusionado” y no puso techo a su equipo, ya que considera que están “lejos” de lo que pueden ser. En cuanto a las bajas del Madrid, el técnico asturiano lo considera “una preocupación menos”, pero cree que los blancos no verán “mermado” su potencial debido a que cuentan con una plantilla amplia. En cuanto a su propia plantilla, el asturiano apostó por la presencia de Parejo en el once, aunque no la garantizó.

Marcelino: "Estamos lejos de lo que podemos ser"

Con respecto a Garay, aquejado de una lumbalgia que le impide estar disponible para el encuentro, el técnico aseguró que tiene la sensación de que permanecerá en el equipo valencianista.

Marcelino en la rueda de prensa previa al encuentro | Fuente: valenciacf.com

Zinedine Zidane, por su parte, también habló de las numerosas bajas que tiene en defensa. A la imposibilidad de jugar de Ramos, sancionado, se unen Varane y Vallejo por lesión.

Zidane elogia la buena organización y defensa del Valencia

El técnico madridista optó por no forzar al central francés y apostará por Casemiro o Llorente en dicha posición. El entrenador francés aseguró que su equipo está “motivado” para el partido y elogió el juego del Valencia, de quien destacó su buena defensa y buena organización.

Antecedentes entre ambos conjuntos

Las estadísticas del conjunto che en el Santiago Bernabéu no son motivo de alegría para los aficionados blanquinegros. En los últimos cinco partidos disputados por el Valencia en el estadio de los blancos, los de la capital del Turia han cosechado tres derrotas y dos empates. Sin embargo, a pesar de no haber conseguido la victoria, en cada uno de esos partidos los ches han sido capaces de poner en aprietos el Real Madrid, a pesar de no encontrarse en un buen momento deportivo.

Tres derrotas y dos empates ha cosechado el Valencia en el Bernabéu

La campaña pasada, el equipo blanquinegro fue capaz de obtener una victoria en Mestalla, por dos goles a uno, en el partido que fue aplazado por la presencia del rival en el Mundial de Clubes. El encuentro comenzó con un inicio del Valencia apabullante, tanto que en cinco minutos los ches ya llevaban una renta de dos goles. El gol de Cristiano dio esperanzas al Madrid, que lo intentó sin suerte hasta el final.

Parejo y Montoya en el encuentro de la pasada campaña | Fuente: valenciacf.com

En el partido disputado en el Bernabéu, los de Voro se quedaron a las puertas de puntuar. El gol de Parejo en los minutos finales igualaba el tanto de Ronaldo. Sin embargo, el Madrid no cesó de atacar en su intento por conseguir la victoria a la desesperada y un gol de Marcelo tras una gran jugada personal dejaron los tres puntos en la capital.

Convocatorias

La convocatoria del Real Madrid todavía no se ha hecho oficial.

Valencia CF: Jaume, Neto, Nacho Vidal, Montoya, Vezo, Murillo, Javi Jiménez, Gayá, Lato, Maksimovic, Medrán, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Nacho Gil, Rodrigo, Zaza y Santi Mina.

