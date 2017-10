Entrevista a Maduro: "El Valencia tiene un gran equipo y va a quedar en puestos Champions gracias a Marcelino"

Google Plus

Maduro Hedwiges para VAVEL.com | Foto: Sergio Medina

Maduro Hedwigues pasó varias campañas por la Liga española, llegando a jugar en equipos de gran nivel como Valencia CF y Sevilla CF que disputaban competición europea y consiguiendo incluso una Copa del Rey en 2008. El ex del Ajax abandonó La Liga Santander en 2014, más tarde recaló en la Superliga Helena defendiendo los colores del PAOK. Después ultimaría su regreso a la Liga Eredivisie donde defendió los colores del FC Groningen. Actualmente Maduro se encuentra en Chipre, concretamente en el Omonia Nicosia.

El holandés ha aceptado a hablar con VAVEL.com sobre su pasado en el Valencia CF y la temporada actual.

PREGUNTA: Durante su trayectoria jugó en el FC Ajax, club donde actualmente está una de las mayores promesas del fútbol europeo, Kasper Dolberg. Pudo tener una situación parecida a la del jugador, ¿Qué recomendación le haría?

RESPUESTA: Dolberg es un gran talento. Tiene que confiar en sus cualidades, mantener la calma, trabajar duro y no dejarse influenciar por los comentarios negativos.

P: Se enfundó la camiseta de la selección holandesa en varias ocasiones, una de ellas en el mundial de Alemania 2006. Actualmente la selección no pasa por un buen momento puesto que no ha conseguido clasificarse para la edición del año venidero, ¿Qué cree que está fallando?

R: El fútbol holandés tiene a mi parecer varios problemas. El principal es que actualmente no contamos con los jugadores de calidad que solíamos tener antaño. Es decir, jugadores que estaban en la lista de mejores del mundo, jugadores de élite. Otro de los problemas que veo es que los jugadores actuales de la liga holandesa son demasiado jóvenes. Los equipos tienen un promedio de jugadores de 21 años, por lo que la mayoría de los jugadores no están listos para mudarse al extranjero porque simplemente aún no son suficientemente adultos.

P: Coincidió con Unai Emery como entrenador en varias ocasiones y en dos club diferentes, Valencia y Sevilla. ¿Cómo de importante fue la influencia del técnico en su carrera y qué destacaría de él?

R: Unai Emery ha sido muy importante para mí y aprendí mucho de él. Estuve un total de 5 años y me identifico con su filosofía. A su lado me convertí en un hombre en el campo de juego.

Maduro junto a Juan Mata y Vicente celebrando un gol - Foto: valenciacf.com

P: La última vez que el Valencia CF consiguió un título, esa Copa del Rey del 2008, formaba parte de la plantilla, ¿Cómo vivió el contraste de haber ganado la copa, después de la mala temporada en el que el equipo pasó por varios entrenadores?

R: Fue mi primer año en el Valencia. Recuerdo que fue un curso un poco extraño. Jugábamos muy bien contra equipos como el Barcelona y Atlético de Madrid en Copa del Rey pero después perdimos la liga contra equipos menos fuertes. Fue un año muy inquieto.

P: Llegó a disputar partidos de Champions League y Europa League con el Valencia CF, ¿Cómo ha vivido la experiencia de defender la camiseta blanquinegra por los estadios de Europa?

R: ¡El Valencia CF es un gran equipo! En España y en Europa. Me siento orgulloso de haber defendido su escudo. Fue todo un honor para mi.

P: Si algo hace Maduro, es mostrar un gran apoyo y cariño al Valencia CF por todos los medios posibles, en especial las redes sociales, ¿Qué es lo más bonito que recuerda del club?

R: El Valencia CF es más que un club de fútbol. El club tiene un equipo con grandes personas que trabajan diariamente por el club. Ejemplo de ello son Voro y Españeta que llevan trabajando años defendiendo el club. Para mí el Valencia CF es una gran familia. Nunca olvidaré a Fernando Valls, empleado del club que siempre estaba disponible y atento con nosotros.

Maduro disputando un balón en partido europeo - Foto: Qué

P: Desde que Marcelino llegó, el equipo ha sufrido una metamorfosis. Se ha logrado un cambo de rumbo, diría yo, que contra todo pronóstico. ¿Cómo cree que acabará en la clasificación al finalizar La Liga y qué opinión tiene de Marcelino García Toral?

R: El Valencia CF es en mi opinión un equipo con nivel suficiente para jugar la Champions league y pienso que este año se va a posicionar en los cuatro primeros puestos. Gracias a Marcelino, la confianza y la estructura deportiva ha regresado al equipo y eso es muy importante. Cada jugador sabe cuál es su trabajo en la cancha, por lo tanto todo está claro y en orden. ¡Me parece un entrenador fantástico!

P: Lleva una gran trayectoria como futbolista, ha jugado en España, Holanda y ahora Chipre entre otros. Un currículum que sin duda ayuda a formar una idea muy diversa de estilos de juego, de fútbol. Gracias a ello y cuando cuelgue las botas, ¿Tiene en mente ser entrenador?

R: Sí, estoy seguro de que pronto voy a sacarme la titulación para ser entrenador. He jugado en diferentes países por lo que he aprendido mucho sobre diversas culturas y la forma de juego de estas. Creo que esto me va a servir mucho en un futuro cuando entrene.

P: La afición del Valencia CF le muestra un gran cariño y siempre suelen gustar todos los mensajes que llegan de su persona, ¿Le gustaría estar ligado al club en un futuro, para estar más cerca de la afición?

R: Por supuesto, llevo al Valencia CF en mi corazón y amo al club. No podemos adivinar el futuro, pero sÍ que me gustaría poder representar algo para este en un futuro.

P: El próximo sábado se enfrentan Valencia CF y Sevilla CF, dos de sus ex equipos. ¿Se atreve a hacer un pronóstico?

R: Creo que va a ser un buen partido, pero difícil. Son dos grandes equipos. Personalmente creo que va a ganar el Valencia ya que tienen la ventaja de jugar en casa, además el Sevilla recibió un golpe en la Champions league la semana pasada en Moscú. ¡Sin duda va a ser un gran partido!