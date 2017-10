Sensaciones de Marcelino tras el encuentro frente al Sevilla FC

Rueda de prensa de Marcelino. FUENTE: valenciacf.com

El técnico valencianista se mostraba satisfecho tras el encuentro ante el Sevilla, preguntado por cuál es el techo de este Valencia, afirmaba que” hay que seguir por este camino, paso a paso, partido a partido, seguir con esta misma mentalidad. Seguir con el esfuerzo. Seguir con el compañerismo. Humildad, y pensar que cada partido que jugamos es una final”.

El Valencia volvía a dejar la portería a cero, después de sufrir la jornada anterior frente al Betis, encajando tres goles en cinco minutos. “Es imposible mantener durante 90 minutos la misma intensidad, la misma concentración, el mismo acierto, el mismo criterio. Creo que el equipo es siempre sólido. Como ya comenté en el partido del Betis, reconocemos que pudimos haberlo hecho mejor en ese tramo de partido, que puede que nos hayamos relajado, pero es que en 5 minutos es muy difícil que te metan tres goles, y además con tres opciones de tiro. No podríamos hacer un análisis exacto. Pasó, nos sirvió de experiencia, porque no cabe ninguna duda de que en ese tramo de partido, todos lo pasamos muy mal, y seis días después contra todo un Sevilla, somos capaces de mantener la portería a cero".

Los números del conjunto valencianista, son los mejores en toda su historia, suma 21 puntos de 27 posibles, y ocupando la segunda posición en la tabla clasificatoria, por detrás del FC Barcelona. “Doy las gracias a mis futbolistas, que han conseguido este número histórico. Creo que tenemos la gran suerte, de ver jugar, trabajar cada día a este grupo, y desde la humildad, vamos entre todos a seguir estando juntos, unidos, y saber que la competición acaba de empezar, y aún nos quedan 29 partidos por delante".

Mestalla volvió a vivir una tarde, que a todo futbolista che le gusta vivir, Marcelino se mostraba agradecido a su afición, aunque a su vez pide humildad al y trabajo al equipo: “Yo creo que la afición puede estar eufórica, porque ve a un Valencia, que le gusta, que le atrae, que quiere verlo jugar cada domingo. Creo que ve una serie de valores con los que se identifica, a parte de los resultados y del juego, es lógico que haya euforia. Nosotros damos gracias a la afición por este apoyo. La sensación que tenía desde el banquillo era que el campo estaba lleno. El ambiente ha sido extraordinario. La despedida al equipo ha sido maravillosa, se me ponen los pelos de punta, al igual que el recibimiento. Esto es muy largo, muy difícil. Todos van a querer ganarnos por primera vez. El próximo partido ante el Alavés será tremendamente complicado. Dentro del vestuario lo que tenemos que tener es ilusión y ambición, pero no pasar a la euforia. La euforia nos va a confundir, y nos va a llevar a no ser un equipo".

Carlos Soler volvió a ser uno de los mejores futbolistas del Valencia CF, Marcelino se mostró muy satisfecho con la labor del canterano en la banda derecha. “Nosotros apostamos por este futbolista en esta posición, porque en este sistema de juego, creo que se necesita un futbolista de esas características. Al principio creo que fuimos prudentes y pacientes, para saber cuál era su adaptación, desde el cuerpo técnico, nunca tuvimos prisa. Él se deja llevar, se deja aconsejar, tiene una mentalidad muy positiva, ambición, ganas, valencianista yo creo que desde al siguiente día antes de nacer. Yo creo que son una serie de valores que ayudan mucho al equipo. Tiene 20-21 años, lo normal es que cuando quieres y tienes capacidad, pues vayas aumentando conceptos y posibilidades a tu juego. Estamos francamente satisfechos del rendimiento de Carlos en esa posición, porque creo que nos da equilibrio, desborde, circulación, pase, combinación, trabajo defensivo, equilibra constantemente el medio campo. Ojalá él sea capaz de seguir por este camino de humildad y de querer mejorar constantemente".

El Valencia tuvo un partido placentero, cuatro goles ante un Sevilla, que no vive sus mejores momentos a nivel deportivo, cero goles en contra, y con una afición de diez. “No nos enfrentábamos a un rival menor, está jugando Champions, y es un claro candidato a ocupar los primeros lugares de la tabla, quizás con el presupuesto más alto de su historia. Hemos tenido una interpretación del juego muy buena, hemos estado acertados, rápidos, intensos, hemos jugado con mucho criterio, sacando el balón desde atrás, hemos generado contraataque, el rival prácticamente no nos ha hecho ninguna ocasión clara de gol. Es difícil jugar mejor que en el primer tiempo, el segundo gol nos ha ayudado mucho, y es lógico que una fase del partido el equipo no sostenga ese mismo juego, y esa misma intensidad, porque no se puede soportar desde el punto de vista físico. Vamos a necesitar a la grada, la hemos necesitado hoy. Nos ha apoyado, y entre la recuperación mental, física, y la unión de todos, hemos logrado el tercer y cuarto gol, que rubrica una grandísima y merecida victoria, no sé si amplia, pero sí una victoria merecida”.

Había cierto sentimiento de revancha de los valencianistas, ante el equipo de nervión, por la eliminación tan dura hace tres años, con el gol de M´Bia en el ultimo tramo del partido, que hizo que los taronja cayeran eliminados, a un paso de la final. El resultado tan abultado para dos equipos que tienen las mismas aspiraciones, resultó sorprendente. “Puede pasar que un partido le sale muy bien a uno de los dos equipos. No creo que exista realmente la diferencia, que hemos podido ver en el juego entre estos dos equipos. Esto es una maratón, son 38 pasos de subir una escalera, hasta ahora solo hemos subido nueve, nos queda un mundo. Hay que disfrutar del momento, seguir trabajando con esta humildad, y pensar que el martes tenemos otro partido de Copa, en el que queremos empezar bien, llegar lo más lejos posible, después descansaremos, jugaremos otro partido de liga contra un rival difícil, que está muy necesitado, y que nos va a exigir también el máximo, y así seguir día a día con esa idea de mejorar, y domingo a domingo, creo que no hay otra posibilidad, ni otro pensamiento, ni otra idea de trabajar”.