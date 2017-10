"Orellana estará en la lista de 18"

Google Plus

Marcelino en rueda de prensa I Foto: Valencia CF

En el día de hoy, el técnico del conjunto che, analizó la situación que afronta su equipo con los lesionados y sobre el tema de actualidad, el partido de mañana frente al Zaragoza, rival de la categoría de plata pero que no por ello el entrenador considera que sea menos importante.

El asturiano fue cuestionado por su opinión sobre el tema de Kondogbia y sus dos partidos de sanción, sanción que acumula de su última estancia en España jugando con el club de Nervión. Garcia Toral calificó de desproporcionada la sanción a día de hoy por una roja directa que no recae en la asignación del Valencia. Asimismo, calificó a Maksimovic como válido para ocupar su lugar si finalmente no repite Carlos Soler como ya lo hizo en Liga.

Sobre las rotaciones fue la rueda de prensa, de la misma forma le preguntaron si habrá rotaciones en el debut copero del cuadro blanquinegro, a lo que contestó que era una opción más que viable, ya que todos los jugadores del plantel entrenan a un alto nivel y es más que merecido para ellos el tener una oportunidad, además, consideró que ve bien que juegan varios para aumentar la competitividad para el puesto.

Fabián Orellana también tuvo su hueco una vez más en la sala de Paterna, sobre si iba a ir o no convocado ante el Zaragoza, Marcelino afirmó que el chileno irá en un principio, y salvo situación de ultima hora, marchará convocado en la lista de 18 jugadores.

Llegando al final de la rueda de prensa, el anterior técnico del Villarreal fue preguntado por las situaciones de los lesionados Rober Ibáñez y Ruben Vezo. Al español lo descartó de cualquier posible participación en la copa, ya que argumentó que el cuerpo técnico no lo ve al máximo rendimiento para competir en un partido de élite, del luso afirmó que consideraban si ponerlo de inicio o no, pero que tendrá minutos. También, aprovechó para decir que no utilizarán a ningún jugador de la cantera, aunque entrene con el primer equipo, como el caso de Gonzalo Villar.

Por último, Marcelino fue cuestionado si la competición copera es esa gran posibilidad para dar un paso al frente, a lo que respondió que obviamente es una competición que ilusiona, pero que afrontan cada competición con la máxima de las ambiciones. Conocedores de la ausencia de enfrentamientos europeos, el técnico valoró las semanas enteras de trabajo que les aporta. En contrapartida dijo que de pasar a la siguiente ronda, ambas, Liga y Copa, se agrupan bastante.